10 filmes da Netflix para quem não tem medo de sustos

Testemunha Fantasma (2019), Mikhail Red

No colégio Santa Lúcia, uma instituição particular comandada por freiras, a adolescente Erika comete suicídio e seu espírito passa a assombrar os corredores da escola, assustando as outras alunas. Com dons mediúnicos, a conselheira Pat começa a conversar com a jovem morta. Ao mesmo tempo, ela ajuda as alunas colégio, para impedir outra tragédia. Mas, as ações de Pat incomodam o padre a as freiras que cuidam do colégio.