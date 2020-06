12 séries fundamentais para ver no Amazon Prime Video em 2020

Para os que estão procurando boas séries para maratonar ao longo do ano, a Bula reuniu em uma lista as 12 melhores opções disponíveis no Amazon Prime Video. O serviço de streaming, pertencente ao e-commerce Amazon, vem crescendo em popularidade no Brasil e possui em seu catálogo alguns dos seriados mais premiados da atualidade. Entre os selecionados, destacam-se “Little Fires Everywhere” (2020), de Liz Tigelaar; “Maravilhosa Sra. Maisel” (2017), de Amy Sherman-Palladino; e “The Good Fight” (2017), dirigido por Phil Alden Robinson e Michelle King. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Little Fires Everywhere (2020), Liz Tigelaar Elena Richardson é uma mulher extremamente organizada. Além de ter quatro filhos adolescentes, ela trabalha no jornal da pacata Shaker Heights e administra alguns negócios da família. Ela aluga uma casa para a artista Mia Warren e sua filha, Pearl, que chegaram à cidade recentemente. As duas tentam se aproximar, mas as visões de mundo diferentes acabam criando conflitos irreparáveis. Desconfiada, Elena decide investigar o passado de Mia.

Upload (2020), Greg Daniels, Kacie Anning “Upload” se passa num cenário futurista, no qual os humanos podem ter a consciência transferida para um ambiente virtual pós-morte. Quando Nathan morre prematuramente, sua namorada o envia para o universo paradisíaco de Lakeview. Nora, que trabalha no atendimento ao cliente de Lakeview, acaba se apaixonando por Nathan, mesmo sabendo que ele já morreu e não pode voltar para o mundo real.

Carnival Row (2019), René Echevarria, Travis Beacham Na cidade de Burgo, durante a era Vitoriana, os habitantes convivem com seres mitológicos que se assemelham a fadas. Esses seres são dominados pelos humanos, que têm um preconceito velado contra eles. Quando um serial killer começa a assassinar as criaturas mágicas, o detetive Philo fica responsável pelo caso, iniciando uma conturbada investigação que o transforma no principal suspeito dos crimes.

The Boys (2019), Eric Kripke Deslumbrados pela fama, alguns super-heróis se tornam celebridades e começam a usar seus poderes para promoverem a si mesmos. Além disso, quando cometem crimes, usam de seus privilégios para saírem impunes. Então, o governo norte-americano designa uma equipe da CIA para monitorar o comportamento deles. Chamados de “The Boys”, os agentes precisam expor a verdade sobre essas celebridades e impedir o surgimento de novos super-heróis corruptos.

Fleabag (2017), Phoebe Waller-Bridge A série acompanha a vida de uma mulher chamada apenas de Fleabag, algo que pode ser traduzido como “fracassada”. Além dos conflitos familiares que enfrenta, ela luta para superar a morte de sua sócia e melhor amiga. Vivendo em Londres, Fleabag tenta reajustar sua vida, mas vive de ressaca e se envolve com caras errados, enquanto seu negócio vai de mal a pior. A série foi a maior vencedora do Emmy 2019, conquistando quatro estatuetas.

Maravilhosa Sra. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens.

The Good Fight (2017), Phil Alden Robinson, Michelle King e outros Um enorme golpe financeiro destrói a reputação da advogada Maria e acaba com as reservas econômicas de sua mentora, Diane Lockhart. Despedidas do escritório Lockhart & Lee, as duas entram para uma das firmas mais promissoras de Chicago, onde trabalharão com a advogada Lucca Quinn. A série é uma continuação de “The Good Wife”, que foi cancelada em 2016.

This Is Us (2016), Dan Fogelman A série conta a história dos trigêmeos da família Pearson, que nasceram em 1979: Jack, Kate e Randall. Jack é um ator de televisão que está cansado de fazer papéis superficiais e começa a fazer testes para peças de teatro. Kate é uma mulher obesa que vive uma eterna luta para perder peso e não acredita que encontrará um amor. Randall tornou-se um empresário bem-sucedido, mas sofre com suas histórias mal resolvidas do passado.

Mr. Robot (2015), Sam Esmail Elliot é um jovem programador brilhante, que trabalha como segurança virtual durante o dia e como hacker vigilante à noite. Além de ser muito introvertido, ele está sofrendo de uma condição semelhante à esquizofrenia, doença que ele tenta controlar tomando remédios ilegais. Elliot se vê em uma encruzilhada quando Mr. Robot, o líder de um grupo de hackers, o convida para derrubar a E-Corp, a multinacional corrupta onde ele trabalha.

O Homem do Castelo Alto (2015), Frank Spotnitz e Eric Overmyer A série se passa em um cenário alternativo, no qual Alemanha e Japão venceram a Segunda Guerra Mundial. Com o assassinato do presidente Franklin D. Roosevelt, os Estados Unidos foram divididos: uma parte da nação é controlada pelo Grande Reich Nazista e a outra vive sob o controle do Império do Japão. Enquanto a tensão cresce entre os dois territórios, os membros da resistência lutam contra a dominação nazista.

The Expanse (2015), Mark Fergus e Hawk Otsby Em um cenário futurístico, todos os planetas do sistema solar já foram colonizados, o que aumenta a disputa por recursos naturais entre Terra, Marte e Cinturão. Josephus Miller, um detetive, é encarregado de encontrar uma jovem desaparecida. Para isso, ele conta com a ajuda de James, capitão de uma nave espacial, e de Chrisjen, executivo das Nações Unidas. Juntos, eles descobrem uma conspiração que pode iniciar uma guerra entre os planetas e destruir toda a humanidade.