10 filmes para apaixonados por livros no Amazon Prime Video

Mark Felt — O Homem que Derrubou a Casa Branca (2017), Peter Landesman

Segundo homem mais poderoso do FBI, Mark Felt acredita que irá assumir a direção da organização após a morte do lendário J. Edgar Hoover, mas o presidente dos EUA, Richard Nixon, escolhe outra pessoa para o cargo. Incomodado com a intromissão da presidência no FBI, Mark decide fornecer informações aos jornalistas que estão investigando o escândalo Watergate. Sob o pseudônimo de “garganta profunda”, ele se torna a principal fonte do caso. O filme foi baseado no livro de Mark Felt, lançado em 2006.