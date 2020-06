15 filmes na Netflix que ensinarão mais ao seu filho do que aulas a distância

Divertida Mente (2015), Pete Docter

Riley é uma divertida garota de 11 anos que está se mudando para uma nova cidade com os seus pais. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, como a Alegria, a Raiva, o Medo, o Nojinho e a Tristeza. A líder das emoções é a Alegria, que se esforça para que a garota se mantenha sempre feliz. Mas, enquanto as mudanças na vida de Riley estão acontecendo, a Alegria e a Tristeza são expulsas da sala de controle do cérebro e as outras emoções assumem a direção.