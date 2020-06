As 15 melhores distopias da história da literatura

Lançado quando H.G Wells tinha apenas 29 anos, “A Máquina do Tempo” logo se tornou um grande sucesso literário, abrindo caminho para os outros clássicos da ficção científica. O livro conta a história de um personagem conhecido apenas como “Viajante do Tempo”. Com base em conceitos matemáticos, ele desenvolve uma máquina capaz de se mover pela quarta dimensão, neste caso a dimensão do tempo. Com sua criação, ele viaja até o ano de 804.701 d.C. Neste futuro distante, encontra os Elóis, pacíficos e dóceis remanescentes dos humanos que vivem num mundo paradisíaco, aparentemente sem nenhum tipo de preocupação. Mas, logo o viajante descobre que os Elóis servem de alimento para outra raça, os selvagens Murdocks, que vivem no subterrâneo.