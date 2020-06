Os 10 melhores filmes de gângsteres de todos os tempos

6 — Perigo para a Sociedade (1993), Allen e Albert Hughes

Caine é um jovem negro e órfão da periferia de Los Angeles. Seu pai, um perigoso traficante, foi assassinado, e sua mãe morreu de overdose. Agora, Caine vive com os avós em um conjunto habitacional. Com o passar do tempo, ele segue os passos do pai e entra para o mundo do crime. Após ser preso e gravemente ferido, ele precisa escolher entre a comodidade de continuar no tráfico e a possibilidade de construir uma nova vida em outra cidade.