10 vinhos baratos (e bons) para apreciar sem sair de casa

Casa Perini Chardonnay

Elaborado com uvas Chardonnay, este vinho gaúcho não passa por barrica de carvalho, sendo uma opção leve e refrescante, com acidez equilibrada. Tem coloração amarelo-palha e aroma que lembra frutas tropicais. Possui notas florais e de mineralidade. Combina com carnes brancas, frutos do mar e massas com molho branco.