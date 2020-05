10 séries leves e divertidas para assistir na Netflix em 2020

Nem sempre estamos no clima para assistir séries inteligentes, complexas e inovadoras. Às vezes, só precisamos de uma história agradável e despretensiosa, que nos ajude a relaxar depois de um dia difícil. Para esses momentos, a Bula reuniu em uma lista dez séries leves e divertidas disponíveis no catálogo da Netflix. As produções escolhidas possuem tramas descomplicadas, mas foram bem-avaliadas pela crítica especializada. Entre elas, destacam-se “Eu Nunca…” (2020), de Mindy Kaling e Lang Fisher; e “Special” (2019), de Anna Dokova. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Doces Magnólias (2020), Norman Buckley A série acompanha a vida de três mulheres que moram na pequena cidade de Serenity e são melhores amigas desde o ensino médio: Dana, Helen e Maddie. Helen é uma advogada bem-sucedida, Maddie é uma dona de casa que está enfrentando um divórcio após ser traída, e Dana é a atarefada dona do restaurante local. Juntas, elas resolvem abrir um negócio inovador em Serenity.

Eu Nunca… (2020), Mindy Kaling e Lang Fisher Devi é uma adolescente americana com descendência indiana que tenta equilibrar seus desejos com as exigências de sua rígida mãe. Impopular na escola, ela se apaixona logo pelo garoto mais cobiçado, o atleta Paxton. Enquanto faz de tudo para chamar a atenção de Paxton, Devi acaba magoando as pessoas que ela mais ama. A série é inspirada em momentos reais da vida da comediante Mindy Kaling.

Quase Feliz (2020), Hernán Guerschuny Sebástian é um quase famoso: ele trabalha num programa de rádio e tem um público fiel, em Buenos Aires. Ele ama o emprego, mas, ainda que tenha sucesso na vida profissional, está passando por problemas na vida amorosa. Sua esposa, Pilar, acaba de pedir o divórcio. Para tentar esquecê-la, Sebástian conta com a ajuda de seu amigo e produtor, conhecido como “Guarda-sol”.

Valéria (2020), María López Castaño Valéria é uma escritora que está em crise. Além de enfrentar um bloqueio criativo e não conseguir escrever nada, ela está passando por graves problemas com o marido. Para superar, ela se apoia em suas três melhores amigas: Carmen, Lola e Nerea. Juntas, elas vivem situações inusitadas e refletem sobre os desafios da vida adulta.

Special (2019), Anna Dokova A série conta a história de Ryan, um rapaz gay com paralisia cerebral leve, que para conseguir um emprego esconde sua deficiência, dizendo às pessoas que sofre com as sequelas de um atropelamento. “Special” aborda a vida romântica, familiar e profissional de Ryan. O projeto é inspirado na autobiografia de Ryan O’Connell, que também interpreta uma versão de si mesmo na série.

Supermães (2017), Catherine Reitman e Aleysa Young A série acompanha o dia a dia de Kate, Anne, Jenny e Frankie, quatro mulheres que se conheceram em um grupo de mães superexigentes. Com o fim da licença-maternidade, as amigas precisam encarar a volta ao trabalho. Juntas, elas aprendem a conciliar filhos, carreira e vida amorosa, vivendo na agitada cidade de Toronto.

Love (2016), Judd Apatow Gus é um nerd que sonha em trabalhar como roteirista de séries, mas tem que se contentar em dar aulas particulares para uma atriz mirim em um set de filmagem. Mickey é uma jovem desinibida que tenta se destacar como produtora de rádio, ao mesmo tempo em que luta contra o alcoolismo. Os dois se conhecem em uma loja de conveniência e se aproximam. Gus se apaixona, mas Mickey tem medo de se comprometer.

The Good Place (2016), Mike Schur Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela chega ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. Mas, tudo não passa de um acidente, pois Eleonor não merece estar lá, e deve fingir ser uma boa pessoa para esconder a verdade de Michael, o coordenador do local, que pode enviá-la para o “Lugar Ruim”.

F is For Family (2015), Dan Sumich e Olivier Schramm Nos Estados Unidos dos anos 1970, Frank Murphy é um tradicional pai de família tentando sustentar sua casa com um emprego que odeia. Ele é casado com Sue e tem três filhos. Eles vivem em um bairro de classe média e Frank não tem o mínimo de paciência com os filhos, principalmente com o rebelde adolescente Kevin. Ainda assim, todos fazem o possível para permanecerem unidos.