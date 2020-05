10 séries da Netflix que todo mundo gosta, mas tem vergonha de admitir

Glee (2009), Ryan Murphy

Will Schuester, professor de espanhol em uma escola de Ohio, decide reviver o coral da instituição, que está com as atividades paradas há tempos. Com otimismo, ele vai em busca de alunos talentosos com os mais diferentes perfis: desde os nerds até às líderes de torcida. Ao mesmo tempo, Will tem que lidar com as armadilhas da treinadora Sue Sylvester, que é contra o ensino de artes na escola.