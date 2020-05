30 sintomas da quarentena: você teve pelos menos 25 deles

Há quase dois meses em quarentena, os brasileiros já têm muitas histórias para contar sobre o isolamento. A ansiedade aumenta — assim como a fome — as louças se multiplicam, a produtividade sofre altos e baixos, os sutiãs foram aposentados e a ida ao mercado se tornou um evento semanal, principalmente para comprar ingredientes e testar uma nova receita do YouTube. Relatos assim se repetem entre todos que podem e estão em isolamento social. Apesar das dificuldades, essas histórias mostram que não estamos sozinhos. Todos passamos pelos mesmos perrengues, na esperança de que esta pandemia acabe o mais rápido possível. Para rir das situações mais comuns, a Bula perguntou aos leitores o que mudou em suas vidas durante o confinamento e o que mais estão fazendo nesse período. As principais respostas foram reunidas em uma lista, com os 30 sintomas da quarentena. Para descobrir se você é uma exceção (ou está assintomático ao isolamento), contabilize quais destas 30 situações já viveu.

1 — Assaltar a geladeira na madrugada 2 — Concordar com Felipe Neto 3 — Bloquear um bolsominion 4 — Comer sem pecado 5 — Tentar uma dieta 6 — Acordar sem saber qual é o dia da semana 7 — Pesquisar no Google os sintomas do Coronavírus para assegurar que está tudo bem 8 — Ficar superfeliz por ter conseguido comprar um vidro de álcool em gel 9 — Telefonar para uma pessoa com quem não falava a muito tempo 10 — Permanecer apenas de cueca, calcinha ou pijama por mais de 10h seguidas 11 — Se vestir como um astronauta para ir ao mercado 12 — Ao voltar do mercado dar um banho de álcool nas compras 13 — Assistir a uma live pela primeira vez 14 — Achar o máximo o sol que entra pela janela 15 — Cozinhar 16 — Esquecer a chama do fogão ligada 17 — Manchar uma roupa com água sanitária 18 — Beber em horário comercial 19 — Tentar fazer atividade física, mas desistir nos 15 primeiros minutos 20 — Ter cheiro de desinfetante 21 — Entrar em desespero quando o sinal da internet cai 22 — Zerar todos os lançamentos da Netflix 23 — Ficar irritado porque o vizinho não está usando máscara 24 — Pedir comida pelo delivery, mas ter medo de comer 25 — Começar a gostar de café 26 — Esterilizar sacolas de supermercado 27 — Acordar no sofá e não entender o motivo 28 — Ficar em pânico de ter que ir à farmácia 29 — Aposentar o sutiã 30 — Imaginar que a pandemia poderá nunca acabar.