Os melhores filmes de 2020 até agora

O Poço, de Galder Gaztelu-Urrutia

Goreng acorda em uma cela de concreto marcada com o número 48. Seu companheiro de cárcere explica que eles estão em uma prisão vertical, onde não há nada para se fazer a não ser esperar pela comida, que vem por meio de uma plataforma que desce os andares. Dessa forma, quem está nas primeiras celas come mais, deixando apenas restos para os que estão nos níveis mais baixos. Atormentados pela fome, os prisioneiros fazem tudo o que for preciso para sobreviver.