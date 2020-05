De Bruno e Marrone a Capital Inicial: as 10 piores lives da história do universo durante a quarentena

Com o cancelamento de eventos em todo o mundo, devido à pandemia da Covid-19, as lives surgiram como uma ótima estratégia para os cantores levarem suas músicas aos confinados, arrecadar doações e ainda continuar lucrando. A mais assistida, até o momento, foi a da cantora Marília Mendonça, com mais de 3,3 milhões de acessos simultâneos. Mas, entre tantas opções de lives, algumas não agradaram o público e foram muito criticadas. A Bula, então, fez uma enquete para saber quais foram, na opinião dos leitores, as piores transmissões da quarentena. Os dez mais votados (e um bônus) foram reunidos em um ranking. É importante destacar que a seleção não tem intenção de ser universal ou definitiva, pois representa apenas a opinião das pessoas consultadas.

Bruno e Marrone A dupla sertaneja Bruno e Marrone cantou seus maiores sucessos em uma live realizada no dia 9 de abril. Apesar do grande número de acessos — cerca de 1,2 milhão — os dois estavam aparentemente embriagados e se tornaram assunto nas redes sociais devido às piadas, comentários políticos e palavrões desferidos durante a apresentação.

90

Valesca Popozuda A cantora e dançarina Valesca Popozuda fez duas lives no Instagram cantando os famosos funks “proibidões”. A segunda apresentação, realizada na madrugada do dia 11 de abril, foi interrompida por infringir as regras rede social, já que Valesca estava usando um pênis de borracha como microfone.

80

Zé Neto e Cristiano A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano realizou uma live no dia 12 de abril. Embalados por muita bebida alcoólica, eles fizeram piadas durante toda a transmissão. Mas, o momento polêmico aconteceu quando os cantores criticaram a imprensa e defenderam a realização de lives com uma equipe por trás.

70

César Menotti & Fabiano A dupla sertaneja César Menotti & Fabiano realizou uma live no dia 16 de abril para arrecadar doações. Mas, o show foi tirado do ar por não respeitar as regras do YouTube. Os cantores veicularam propagandas publicitárias fora dos moldes permitidos pela plataforma de vídeos.

60

Belo O cantor de pagode Belo realizou uma live em sua casa, no dia 22 de abril. A apresentação foi criticada por não obedecer às regras da OMS: em fotos, funcionários que montaram a estrutura estavam sem máscaras de proteção. Além disso, os internautas aproveitaram a live para cobrar uma dívida de Belo com o ex-jogador Denilson.

50

Bonde da Stronda Bonde da Stronda é uma dupla formada pelos cantores Diego Thug e Léo Stronda, que cantam hip hop e stronda, um estilo musical nascido no Rio de Janeiro. Durante a quarentena, eles fizeram duas lives para os fãs: nos dias 12 e 29 de abril.

40

Joelma A cantora Joelma, que ficou conhecida como vocalista da banda Calypso, realizou uma live em sua casa no dia 22 de abril. Acompanhada por um único dançarino, ela cantou por 4 horas, dançou com uma vassoura e tomou açaí ao vivo. Mas, foram os figurinos extravagantes de Joelma que ganharam as redes sociais.

30

Rodriguinho Conhecido pelo trabalho com o grupo Os Travessos, o pagodeiro Rodriguinho fez uma live cantando seus maiores sucessos no dia 10 de abril. Mas, o cantor teve dificuldade para alcançar algumas notas e desafinou muito. Após as críticas nas redes sociais, ele tirou o vídeo do ar.

20

KLB Longe dos palcos há anos, o grupo KLB se reuniu novamente para uma live, no dia 10 de abril. Os fãs da banda, que fez sucesso no início dos anos 2000, comemoraram o retorno. Mas, os cantores foram criticados no Twitter pela desafinação e por passarem a maior parte do tempo conversando.

10

Capital Inicial No dia 3 de maio, o cantor Dinho Ouro Preto mostrou que já estava recuperado da Covid-19, ao liderar uma live com a banda Capital Inicial. Mas, quando decidiu cantar “Bohemian Rhapsody”, clássico do Queen, Dinho desafinou, esqueceu a letra e acabou se tornando um meme nas redes sociais.

Bônus