As 10 séries mais polêmicas da Netflix

Dear White People (2017), Tina Mabry, Barry Jenkins e outros

A série acompanha o dia a dia de um grupo de estudantes negros em uma universidade americana pertencente à Ivy League, na qual a maioria dos alunos é branca. Os episódios abordam as diferentes maneiras com que os estudantes negros lidam com o racismo na universidade, especialmente depois de uma festa com a temática “blackface”, que aumenta as tensões raciais no campus. Antes mesmo de ser lançada, em 2017, “Dear White People” sofreu ameaças de boicote nas redes sociais, por ter sido considerada “anti-branca”. No Youtube, mais de meio milhão usuários deram deslike no teaser da série.