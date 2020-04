10 filmes novos que estão em alta na Netflix

Com o objetivo de facilitar a busca dos usuários, a Netflix passou a liberar um ranking com as produções mais populares no Brasil. Considerando os mais recentes e com melhores avaliações, a Bula reuniu em uma lista dez filmes que estão em alta no serviço de streaming atualmente. A seleção abrange longas de diferentes nacionalidades, como o francês “Efeito Pigmaleão” (2020), de Grand Corps Malade e Mehdi Idir; o espanhol “Legado nos Ossos” (2020), de Fernando González Molina; e o hollywoodiano “Resgate” (2020), dirigido por Sam Hargrave. Os títulos estão organizados por ordem alfabética e ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Efeito Pigmaleão (2020), Grand Corps Malade e Mehdi Idir Samia Zibra, uma orientadora educacional, é contratada para trabalhar numa escola em Saint-Denis, uma das áreas mais pobres de Paris. Com o passar do tempo, ela descobre os problemas enfrentados pelos alunos, a maioria descendentes de imigrantes, que não têm perspectivas de vida. Mesmo que esses estudantes sejam considerados difíceis de lidar, Samia faz de tudo para ajudá-los a lutar por um futuro melhor.

Isi e Ossi (2020), de Oliver Kienle Isi, uma jovem rica, tem o sonho de estudar culinária em Nova York. Mas, seus pais se negam a pagar o curso, pois querem que ela faça faculdade na Alemanha. Para provocá-los, ela finge namorar Ossi, um ex-presidiário e lutador de boxe que está com sérios problemas financeiros. Caso consiga ganhar o dinheiro dos pais, Isi promete dar uma parte a Ossi.

Legado nos Ossos (2020), Fernando González Molina Um ano após prender o criminoso responsável por uma série de assassinatos na pequena cidade de Baztán, na Espanha, a inspetora Amaia precisa retornar ao local para uma nova missão. Agora, ela deve descobrir quem está por trás do suicídio de vários presos, que deixam como pista um bilhete escrito “tarttalo”. “Legado nos Ossos” é continuação do filme “O Guardião Invisível” (2017), também disponível na Netflix.

Louco por Ela (2020), Felipe Martínez Lucas, que trabalha em uma agência de publicidade em Bogotá, organiza uma comemoração para sua chefe, Johanna. Na festa, ele conhece Lina, uma jovem que vive na região Paisa da Colômbia e está na capital para fazer um visto. Apaixonado, Lucas viaja para a cidade da garota. Mas, ao se deparar com uma cultura totalmente diferente, ele percebe que primeiro terá que conquistar a excêntrica família de Lina.

Milagre na cela 7 (2020), Mehmet Ada Öztekin Memo é um homem com deficiência intelectual que mora com a filha e sua avó, numa região rural da Turquia. Após ser acusado injustamente pelo assassinato da filha de um militar de alto escalão, Memo é preso, passa por torturas e pode ser condenado à forca. Para ver sua família de novo, Memo precisa provar que é inocente. Para isso, ele conta com a ajuda de seus colegas de cela.

O Silêncio do Pântano (2020), Marc Vigil “Q” é um famoso escritor de romances policiais. Ele é muito respeitado pelos fãs e pelos críticos, mas ninguém sabe que, na verdade, ele é um psicopata sem qualquer empatia pelas pessoas. “Q” tem uma compulsão por matar e, eventualmente, transfere os relatos para seus livros. Após o sucesso de sua última obra, sobre o assassinato de um motorista de táxi, ele decide escolher uma vítima mais importante. Assim, ele planeja matar Ferrán Carretero, um político envolvido em esquemas de corrupção.

Resgate (2020), Sam Hargrave Tyler Rake, um mercenário do mercado negro, recebe a difícil missão de resgatar Ovi, o filho de um dos maiores traficantes da Índia, que é mantido refém da cidade de Daca. Tyler precisa driblar os sequestradores, a polícia e sair da cidade com o garoto em segurança. Se conseguir, ele receberá uma grande recompensa. Mas, ainda que esteja fisicamente preparado, Tyler está emocionalmente abalado por um trauma do passado.

Sergio (2020), Greg Barker O filme retrata a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e os últimos dias de vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) e Alto Comissário para os Direitos Humanos, ele morreu em 2003, em Bagdá, vítima de um atentado a bomba contra a sede da ONU. O ataque, que matou outras 21 pessoas, foi realizado pela Al Qaeda, que afirmou que Sérgio era o alvo principal.

Tempo de Caça (2020), Yoon Sung-Hyun Em um cenário futurista, uma grave crise econômica atinge a Coréia do Sul, favorecendo o surgimento de várias favelas. Jun-seok, o morador de uma dessas comunidades pobres, acaba de sair da cadeia e não tem perspectiva de encontrar um emprego. Então, ele recruta seus melhores amigos para assaltar um cassino ilegal. O roubo é bem-sucedido, mas o dono da casa de jogos contrata um assassino para encontrar os ladrões.