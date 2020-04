10 filmes da Netflix que podem deixar a vida melhor

Vizontele (2001), Yilmaz Edorgan

Durante a década de 1970, uma novidade está chegando à pequena cidade de Hakkari, no interior da Turquia: a televisão. Enquanto alguns moradores estão felizes com o avanço tecnológico, outros acreditam que o aparelho é amaldiçoado, principalmente o dono do cinema local, até então o único entretenimento da cidade. O filme recria as memórias de infância do diretor Yilmaz Edorgan.