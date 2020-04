10 filmes educativos para assistir com as crianças na Netflix

Pachamama (2019), Juan Antin

Tepulpai e Naira são dois amigos que vivem em uma pequena vila no Peru, onde todos cultuam Pachamama, a deusa do solo e das plantações. Ao passar pela vila, um dos cobradores de impostos do governo Inca rouba uma estatueta sagrada, o maior tesouro do povo. Então, Tepulpai e Naira, com a ajuda da lhama Lamita, partem para Cusco, com a intenção de trazer o artefato de volta.