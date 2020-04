As 10 melhores comédias disponíveis no Amazon Prime Video

Uma Doce Mentira (2011), Pierre Salvadori

Émilie Dandrieux, dona de um salão de beleza, recebe uma carta anônima com uma declaração de amor. Ela quase joga o envelope no lixo, mas tem a ideia de reenviar a correspondência para sua mãe, Maddy, que foi deixada pelo marido e está sofrendo com o abandono. Fascinada pelo admirador secreto, Maddy decide desvendar a identidade do suposto apaixonado e descobre que é um dos empregados do salão de Émilie.