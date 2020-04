O que fazer na quarentena? As 10 melhores séries para ver na Netflix

Com a pandemia da Covid-19 assustando todo o mundo, ficar em casa, no momento, é a única solução para desacelerar o contágio. E, para afastar o tédio, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores séries disponíveis na Netflix para maratonar durante o período de isolamento. As produções selecionadas possuem as maiores notas em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes, e receberam vários prêmios importantes. Entre elas, destacam-se a recente “Olhos Que Condenam” (2019), de Ava DuVernay; e “Narcos” (2015), de Chris Brancatoe Doug Miro. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Olhos Que Condenam (2019), Ava DuVernay Em 1989, cinco adolescentes negros, moradores da periferia do Harlem, participam de uma festa no Central Park, em Nova York. Na mesma noite, uma mulher é estuprada no mesmo local. Em busca do criminoso, a polícia leva os cinco amigos para a delegacia, onde eles são pressionados a confessar o crime, sem a presença de pais ou advogados. Anos depois, a justiça descobre que os adolescentes não tiveram envolvimento com o caso.

Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está.

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

Better Call Saul (2015), Vince Gilligan, Peter Gould A série se passa seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White, o protagonista da série “Breaking Bad”. Em “Better Call Saul”, ele ainda é Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas com problemas na vida financeira. Durante os episódios, o espectador acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o defensor e cúmplice do traficante de metanfetamina Walter White.

Narcos (2015), Chris Brancato e Doug Miro A série conta como a cocaína se propagou nos Estados Unidos e na Europa pela ação do Cartel de Medellín, na Colômbia, liderado por Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes do mundo. Apesar de ser um criminoso, ele era adorado pela população colombiana. Dois agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foram designados para capturar e matar Pablo.

Fargo (2014), Noah Hawley Em 2006, o assassino de aluguel Lorne Malvo chega à pequena cidade de Bemidji, no Minnesota. Ele se aproxima do corretor de seguros Lester Nygaard e os dois cometem um assassinato juntos. Em represália a esse crime, muitos outros começam a ocorrer na cidade. Enquanto isso, a deputada Molly Solverson e o policial Gus Grimly tentam descobrir qual a ligação entre os atos de violência e quem está por trás deles.

House of Cards (2013), Beau Willimon “House of Cards” narra as tramas de Francis, um congressista democrata da Carolina do Sul, e sua mulher Clair Underwood, diretora de uma ONG. Desonesto, Frank faz de tudo para conseguir um alto cargo político em Washington, com o apoio de Clair. Após uma série de denúncias de assédio sexual contra o ator-protagonista Kevin Spacey, que interpreta Francis, Clair se torna a personagem central. A série foi baseada no romance homônimo de Michael Dobbs.

Black Mirror (2011), Charlie Brooker Ambientada em um futuro próximo, a série aborda temas satíricos e obscuros que examinam a sociedade moderna e sua relação com as novas tecnologias. Cada episódio conta uma história diferente e surrealista, mas todos têm algo em comum: falam sobre as consequências do uso indiscriminado de aparelhos tecnológicos e das redes sociais.

Breaking Bad (2008), Vince Gilligan, Michelle MacLaren e outros “Breaking Bad” narra a história de Walter White, um químico brilhante, mas insatisfeito com a carreira de professor de ensino médio. Ao descobrir que tem câncer no pulmão, White decide fabricar metanfetamina para pagar suas despesas hospitalares e deixar uma herança para a sua esposa, que está grávida, e para seu filho, que possui paralisa cerebral.