10 séries e desenhos do Amazon Prime Video para assistir com as crianças sem necessidade de assinatura

Um Dia de Neve (2016), Jamie Badminton e Rufus Blacklock

Baseado no premiado livro homônimo de Ezra Jack Keats, o desenho acompanha Peter, um garotinho que está tentando chegar ao jantar de natal na casa de sua avó. É o primeiro dia de neve do inverno e Peter encontra alguns desafios no caminho, como uma guerra com crianças mais velhas. Mas, ele também se diverte muito fazendo bonecos e anjos de neve.