Os 10 melhores filmes de romance do século 21 disponíveis na Netflix

Os filmes de romance estiveram entre os maiores sucessos de bilheteria durante os anos 1990. A partir do século 21, entraram em derrocada, mas ótimos longas ainda têm sido produzidos e alguns se tornaram memoráveis. Com base na seleção do site List Challenges, que reúne títulos com base na aceitação do público e nas avaliações e notas deixadas em sites especializados em cinema, a Revista Bula criou uma lista com os dez melhores filmes de romance lançados a partir de 2001. Entre os primeiros colocados, estão “Carol” (2015), de Todd Haynes; e “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças” (2004), dirigido por Michel Gondry.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

1 — Brooklyn (2015), John Crowley A jovem irlandesa Ellis Lacey está insatisfeita com a vida que leva em uma pequena cidade irlandesa. Em busca de trabalho, ela se muda para os Estados Unidos e vai morar no Brooklyn. Por mais que sinta falta de casa, Ellis se esforça para construir uma nova vida e se apaixona por Tony, um bombeiro italiano. Uma tragédia familiar a leva de volta à Irlanda, onde ela conhece Jim. Agora, Ellis precisa se decidir entre dois países e amores.

2 — Carol (2015), Todd Haynes A jovem Therese Belivet tem um emprego entediante em uma loja de departamentos e sonha com uma vida gratificante. Um dia, ela conhece Carol Aird, uma elegante cliente que busca um presente de natal para a filha. Carol está presa em um casamento fracassado e também almeja um novo futuro. Elas se atraem e iniciam um relacionamento amoroso. Mas, quando o marido de Carol descobre o envolvimento das duas, resolve persegui-las.

3 — Três Vezes Amor (2008), Adam Brooks Will Hayes é o pai solteiro de Maya, uma esperta garota de 10 anos. Ele está no meio do processo do seu divórcio, quando a filha começa a lhe fazer perguntas sobre como ele conheceu a ex-esposa. Will regressa ao ano em que chegou em Nova York, 1992, e conta sobre três mulheres que namorou, sem falar seus verdadeiros nomes. O desafio de Maya é adivinhar, por meio das histórias, qual das ex-namoradas do pai se tornou a sua mãe.

4 — Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

5 — La La Land: Cantando Estações (2016), Damien Chazelle Em Los Angeles, Mia e Sebastian se conhecem e se apaixonam. Ela é uma aspirante a atriz, ele é um pianista de jazz desempregado. Mia, cansada das audições fracassadas, decide escrever sua própria peça, enquanto Sebastian começa a tocar em uma banda pop. Ao mesmo tempo em que tentam uma chance em Hollywood, Mia e Sebastian fazem de tudo para continuar juntos.

6 — Como Perder um Homem em 10 Dias (2004), Donald Petrie Ben Barry é um publicitário que faz uma aposta com o chefe: caso faça uma mulher se apaixonar por ele em dez dias, será responsável pela conta de um grande cliente da agência. A vítima escolhida por Ben é Andie, uma jornalista feminista. Mas, Andie está fazendo uma experiência para escrever uma matéria sobre como perder um homem em dez dias. Os dois começam a sair e escondem suas reais intenções. Então, enquanto Ben tenta conquistar Andie, ela faz de tudo para afastá-lo.

7 — Simplesmente Amor (2003), Richard Curtis Na véspera de Natal, em Londres, nove histórias se entrelaçam, mostrando os desencontros do amor. Entre os personagens, estão o primeiro-ministro da Inglaterra, que se apaixona por uma de suas funcionárias; um escritor que viaja para o sul da França, onde encontra seu grande amor; uma mulher que desconfia das intenções do melhor amigo de seu marido; e um ex-astro do rock que busca retomar sua carreira com um jingle de natal.

8 — Como eu Era Antes de Você (2016), Thea Sharrock Louisa Clark tem o sonho de fazer faculdade de moda, mas precisa trabalhar para ajudar a sustentar sua família. Ela é escolhida em uma seleção para se tornar cuidadora de Will Traynor, um homem depressivo e cínico que ficou tetraplégico após sofrer um acidente de moto. Louisa faz o possível para melhorar o humor de Will e, aos poucos, os dois se apaixonam. Mas, Will continua determinado a tirar a própria vida.

9 — Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Em um asilo, um idoso conta a história de amor de Noah e Allie para sua esposa. Na década de 1940, Noah, um operário, e Allie, uma moça rica, se apaixonam, mas a família da jovem proíbe o romance. Quando Noah é convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, Allie perde as esperanças de reencontrá-lo e fica noiva de outro homem. Mas, antes do casamento, Noah retorna para a cidade e os dois se envolvem novamente.