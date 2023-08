30 pequenos prazeres dos anos 1980 e 90 que as novas gerações nunca viverão

Nas décadas de 1980 e 90, o mundo estava à beira de uma revolução digital, mas a internet ainda dava seus primeiros passos. Hoje, pode parecer impensável uma vida sem o constante acompanhamento de smartphones e redes sociais, mas aqueles que viveram sua juventude nessas décadas têm memórias calorosas de uma era diferente. Não era o tempo das selfies ou das redes sociais, mas de descobertas musicais diárias com bandas emergindo a cada esquina. Os encontros com amigos eram genuínos e frequentes, sem a distração das notificações constantes. As ligações telefônicas eram um evento em si, muitas vezes restritas pelo uso do telefone fixo e pelo custo das chamadas. Quem não se lembra dos caderninhos de perguntas e respostas que eram quase diários confidenciais, revelando segredos e paixões adolescentes? E, é claro, as idas às locadoras de filmes eram um ritual sagrado dos fins de semana, onde a escolha do filme certo poderia definir o tom de toda a noite. Para mergulhar em uma viagem nostálgica pelos anos 1980 e 90, a Bula compilou uma lista com 30 prazeres inesquecíveis dessa época que, infelizmente, as gerações mais jovens talvez nunca experimentem da mesma forma.

1 — Conseguir gravar sua música preferida em uma fita k7 durante um programa de rádio 2 — Passar horas escolhendo um filme na locadora e ter que rebobinar a fita antes de entregar 3 — Estudar para provas usando uma Enciclopédia Barsa 4 — Juntar códigos de barras para trocar por um ursinho Parmalat 5 — Ter uma agenda ou diário com recadinhos, colagens e fotos 6 — Mandar longas cartas para amigos e parentes distantes 7 — Exibir-se com o seu walkman 8 — Colecionar pôsteres dos seus artistas favoritos 9 — Usar um batom de moranguinho e se achar o máximo 10 — Ter um estojo completo, com 36 cores de lápis de cor, canetinhas e borrachas coloridas 11 — Estourar o balão surpresa nas festas de aniversário e sair com a roupa suja de farinha 12 — Ligar no Disk MTV para pedir o clipe da sua banda favorita 13 — Colecionar cartões telefônicos 14 — Juntar papéis de carta e trocar com as amigas 15 — Bater no orelhão para que ele devolvesse a ficha telefônica 16 — Completar o álbum de figurinhas do chocolate Surpresa 17 — Comprar rolo de filme para a câmera fotográfica e ter que economizar nos cliques, já que era absurdamente caro 18 — Assoprar cartuchos de videogame para fazer o jogo funcionar 19 — Paquerar pelo ICQ (usando internet discada) 20 — Cuidar de um bichinho virtual (tamagotchi) 21 — Assistir religiosamente o Xou da Xuxa e ter uma paquita favorita 22 — Fazer os convites de aniversário manualmente 23 — Usar o famoso batom verde que ficava vermelho e não saía por nada 24 — Assistir “Família Dinossauro” na TV Colosso todos os dias de manhã 25 — Dançar “É o Tchan” sem pensar na malícia escondida nas letras das músicas 26 — Armazenar arquivos importantes e trabalhos escolares em disquetes 27 — Ficar no fliperama com os amigos até a mãe ir buscar 28 — Jogar Space Invaders, Pac-Man, River Raid e Breakout no lendário Atari 29 — Fazer uma mixtape apenas de sucessos internacionais 30 — Trocar mensagens por Bip

Fotografia: Markus Spiske