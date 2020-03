10 reality shows inusitados para assistir na Netflix

A Netflix é conhecida pelas séries e filmes, mas também guarda em seu catálogo várias opções de reality shows para todos os gostos. Os programas saem do senso comum sobre convivência ou gastronomia e abordam os mais variados temas, desde relacionamentos até esculturas em vidro. “Casamento às Cegas”, o mais recente reality do serviço de streaming, é uma das produções mais populares nos Estados Unidos e no Brasil, justamente por ser inovadora em vários aspectos. Para os que gostam de acompanhar produções desse gênero, a Bula reuniu em uma lista dez indicações disponíveis na Netflix.

Casamento às Cegas (2020), Chris Coelen, Sam Dean e outros Neste reality show, 15 mulheres e 15 homens solteiros em busca de suas almas gêmeas conhecem uns aos outros de maneira inovadora. Os casais conversam em cabines fechadas e só podem se ver quando decidem se casar. Após o pedido, eles passam quatro semanas juntos, planejando o casamento. Da primeira conversa até o altar, são apenas 40 dias.

The Circle (2020), Shane Byrne e outros Nesse jogo, baseado na interatividade pelas redes sociais, 13 participantes são alocados em apartamentos do mesmo prédio, mas só podem se comunicar através do “Circle” um programa que transcreve as mensagens de voz em texto. Os confinados avaliam uns aos outros pela simpatia: os mais bem-votados são eleitos “influenciadores” e podem eliminar um jogador. O vencedor ganha 100 mil dólares.

Não Durma no Ponto (2019), Rich Kim Com apresentação de James Davis, o reality show acompanha sete competidores privados do sono por 24 horas. Eles são submetidos a tarefas e jogos físicos e mentais, durante os quais devem permanecer acordados. Aqueles com o pior desempenho nas provas são gradativamente eliminados. O vencedor ganha um milhão de dólares.

Vidrados (2019), Mike Bickerton No reality, dez artesãos competem entre si para ver quem faz a melhor escultura de vidro. Dentro de um tempo limitado, eles devem passar por todos os processos da obra, desde o projeto de design até a finalização na fornalha. Os desafios são temáticos e os jurados procuram por artistas inovadores. O vencedor ganha 60 mil dólares e uma bolsa de estudos.

Mandou Bem (2018), Paul Starkman Nesta competição, a cada episódio três cozinheiros inexperientes tentam recriar sobremesas difíceis. No primeiro bloco, os jogadores escolhem qual prato tentarão imitar dentre três opções. O melhor ganha um prêmio especial, geralmente um utensílio de cozinha. Na segunda parte, todos devem reproduzir fielmente um bolo confeitado, valendo o prêmio de 10 mil dólares.

Instant Hotel (2017), John Karabelas e outros Nesse reality, dez casais que alugam casas de temporada competem para ver quem oferece a melhor estadia aos hóspedes. A cada episódio, um casal é escolhido como anfitrião e os demais passam uma noite no imóvel de aluguel para avaliar quatro critérios: estrutura, localização, custo benefício e qualidade da noite de sono. O prêmio é uma viagem para a Califórnia.

Quem Dá Mais? Tesouros do Norte (2017), Thom Beers Quando depósitos são abandonados, o conteúdo pode ser vendido em lote único, na forma de um leilão, com pagamento apenas em dinheiro. “Quem Dá Mais?” acompanha um grupo de compradores profissionais que vão a esses leilões em todo o Canadá e adquirem as unidades de armazenamento esquecidas em busca de objetos valiosos que possam ser revendidos.

Sangue, Câmera, Ação (2017), Jeff Daniels “Sangue, Câmera, Ação” acompanha o cotidiano de uma profissão ainda não muito conhecida no Brasil, os stringers. Eles são como jornalistas freelancers que vagam pela cidade gravando vídeos de violências ou tragédias, que posteriormente são vendidos a programas jornalísticos. No reality, três equipes de stringers lutam pelas imagens mais sangrentas em Los Angeles, na Califórnia.

Três Esposas, Um Marido (2017), Becky Lomax e outros Uma equipe de filmagem acompanha famílias poligâmicas modernas de Rockland Ranch, uma comunidade de mórmons fundamentalistas no deserto de Utah. O foco principal é Enoch, um homem que tem 17 filhos com duas esposas e está cortejando uma terceira. Mas, a decisão de receber ou não uma nova integrante deve ser tomada por toda a família.