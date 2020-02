As 10 séries mais premiadas disponíveis na Netflix

Mesmo que deixem de lado algumas produções, os prêmios ainda são um dos melhores termômetros para avaliar a qualidade das séries. Entre as principais honrarias, estão o Emmy, o Globo de Ouro, o Critics’ Choice Television, o Screen Actors Guild, entre outros. Para ajudar os espectadores que não gostam de perder tempo com séries ruins, a Bula reuniu as dez melhores, disponíveis na Netflix, que foram vencedoras de algumas dessas e outras premiações. Entre as escolhidas, estão “The Crown” (2016), de Peter Morgan e Stephen Daldry, que já ganhou três Globos de Ouro; e “Fargo” (2014), de Noah Hawley; contemplada com cinco Emmys. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Netflix

Inacreditável (2019), Susannah Grant Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. Enquanto isso, a polícia processa Marie por denúncia caluniosa. A série é baseada em fatos reais.

Olhos Que Condenam (2019), Ava DuVernay Em 1989, cinco adolescentes negros, moradores da periferia do Harlem, participam de uma festa no Central Park, em Nova York. Na mesma noite, uma mulher é estuprada no mesmo local. Em busca do criminoso, a polícia leva os cinco amigos para a delegacia, onde eles são pressionados a confessar o crime, sem a presença de pais ou advogados. Anos depois, a justiça descobre que os adolescentes não tiveram envolvimento com o caso.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (2018), Ryan Murphy Em 1997, o designer de moda Gianni Versace foi assassinado na escadaria de sua mansão, em Miami, pelo serial killer Andrew Cunanan. A série mergulha no psicológico de Cunanan, mostrando fatos importantes de sua criação, obsessões e paranoias. Gianni Versace foi a quinta vítima de Cunanan, que era garoto de programa e se envolvia com homens mais velhos e ricos. Mas, não há provas de que ele tenha se relacionado com o estilista.

O Método Kominsky (2018), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice.

Segurança em Jogo (2018), Jed Mercurio David Budd é um veterano de guerra que trabalha para o Serviço de Polícia Metropolitano de Londres. Ao viajar em um trem, ele percebe uma movimentação suspeita e consegue impedir um ataque terrorista. Como recompensa, ele recebe uma promoção para ser o guarda-costas da ministra Julia Montague. Sabendo que a ministra apoia a guerra do Afeganistão, Budd se vê dividido entre seu dever e suas crenças.

Godless (2017), Scott Frank No oeste do século 19, Frank Griffin é um fora-da-lei que aterroriza o Novo México à procura de Roy Goode, seu antigo parceiro que se tornou um inimigo mortal. Fugindo de Frank, Roy chega à cidade de La Belle, habitada inteiramente por mulheres. Lá, ele consegue se esconder no rancho da corajosa Alice Fletcher, oferecendo em troca sua ajuda para cuidar dos cavalos. Por conceder abrigo ao forasteiro, Alice também se torna um alvo de Frank.

Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está.

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

Master of None (2015), Aziz Ansari e Alan Yang A trama acompanha Dev, um jovem de descendência indiana que procura alavancar sua carreira de ator na cidade de Nova York, mas só consegue atuar em pequenos comerciais de televisão. Ao enfrentar as dificuldades do início da vida adulta, Dev compartilha com os amigos seus pensamentos sobre temas como casamento, filhos, relacionamento com os pais, velhice e racismo.