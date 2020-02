10 séries feministas para assistir na Netflix

Para os que gostam de histórias progressistas, o catálogo da Netflix possui ótimas opções. Dentre o conteúdo da gigante do streaming, não faltam séries que mostram mulheres fortes lutando por seus direitos, explorando sua sexualidade e derrubando preconceitos. Da comédia ao drama, a Bula vasculhou o catálogo da plataforma e reuniu em uma lista dez ótimos seriados com tramas e personagens feministas. Entre os selecionados, destacam-se a recém-lançada “Chamas do Destino” (2019), de Alexandre Laurent; e “A Rainha do Sul” (2016), dirigido por Natalie Chaidez e Joshua John Miller. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Netflix

Chamas do Destino (2019), Alexandre Laurent Em 1897, a alta sociedade parisiense se reúne para mais uma edição do “Le Bazar de la Charité”, evento para arrecadação de fundos para a caridade. Mas, a explosão de uma lâmpada causa um incêndio de grandes proporções, matando mais de 130 pessoas, principalmente mulheres. Adrienne, Alice e Rose são três mulheres que sobrevivem à tragédia. Mas, dadas como mortas, decidem recomeçar suas vidas com outra identidade.

Coisa Mais Linda (2019), Heather Roth e Giuliano Cedroni No final da década de 1950, Malu, uma jovem conservadora, se muda para o Rio de Janeiro com o marido para abrir um restaurante. Mas, ele rouba todo o seu dinheiro e foge. Então, ela transforma o local, que está caindo aos pedaços, em um clube noturno musical. Em sua jornada, Malu descobre um mundo totalmente novo na companhia de mulheres feministas e cantores de bossa nova.

Inacreditável (2019), Susannah Grant Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. Enquanto isso, a polícia processa Marie por denúncia caluniosa. A série é baseada em fatos reais.

Good Girls (2018), Jenna Bans Christina Hendricks é casada e mãe de quatro filhos. Após descobrir uma traição do marido, ela pede o divórcio. Ruby trabalha como garçonete e precisa de dinheiro para pagar o tratamento da filha. Annie é mãe solteira e está prestes a perder a guarda de sua filha por não ter como pagar um advogado. Cansadas da vida que levam, essas três mulheres se unem para assaltar um supermercado em Detroit e resolver seus problemas financeiros.

Anne With an E (2017), Moira Walley-Beckett Os irmãos Marilia e Matthew decidem adotar um garoto para ajudar nos serviços da fazenda. Mas, por um engano, quem chega à casa deles é Anne, uma órfã de 13 anos. Eles decidem devolver a garota, mas ela implora para ficar e afirma ser capaz de trabalhar como um menino. Marilia e Matthew concordam e, com o passar do tempo, se encantam com a inteligência de Anne. A série é baseada na obra Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery.

As Telefonistas (2017), Gema R. Neira, Ramón Campos e outros Em 1929, quatro mulheres vêm de diferentes partes da Espanha para trabalhar como operadoras de telefonia em uma empresa de Madri que promete revolucionar o mundo das telecomunicações. Entre elas, está Alba, que, após cometer um crime, falsifica documentos e se candidata à vaga de telefonista como Lídia Aguilar. Ao lado de suas novas amigas, ela tenta esquecer o passado e reconstruir sua vida.

Godless (2017), Scott Frank No faroeste do século 19, Frank Griffin é um fora-da-lei que aterroriza o Novo México à procura de Roy Goode, seu antigo parceiro que se tornou um inimigo mortal. Fugindo de Frank, Roy chega à cidade de La Belle, habitada inteiramente por mulheres. Lá, ele consegue se esconder no rancho da corajosa Alice Fletcher, oferecendo em troca sua ajuda para cuidar dos cavalos. Por conceder abrigo ao forasteiro, Alice também se torna um alvo de Frank.

A Rainha do Sul (2016), Natalie Chaidez e Joshua John Miller Tereza Mendoza é uma jovem mexicana muito observadora e inteligente, que aprendeu a se cuidar sozinha desde a infância. Quando seu namorado, um traficante, é assassinado, ela se refugia nos Estados Unidos. Ambiciosa, ela faz novas alianças para desbancar o maior traficante da região e se tornar a chefe de um poderoso cartel de drogas.

The Bletchley Circle (2013), Andy de Emmony, Jamie Payne e outros Susan, Millie, Lucy e Jean trabalharam juntas durante a Segunda Guerra Mundial, desvendando códigos militares alemães para o serviço secreto britânico. Anos após o fim da guerra, elas decidem se unir novamente para investigar uma série de assassinatos que está ocorrendo em Londres. Mas, a polícia não confia na capacidade das amigas. Então, elas decidem investigar o caso por conta própria, colocando suas vidas em risco.