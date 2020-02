10 destinos exóticos para se conhecer na América do Sul

Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, estão sempre entre os destinos mais procurados pelos brasileiros na América do Sul. Mas, o nosso continente abriga muitos outros lugares que, mesmo não sendo tão conhecidos, surpreendem pelas belezas naturais e tradições culturais. Além disso, conhecer os pontos turísticos alternativos dos países vizinhos costuma sair bem mais barato do que viajar para a Europa ou América do Norte. Para os que não dispensam boas viagens e aventuras, a Revista Bula elaborou uma lista com dez destinos exóticos para se conhecer na América do Sul. Entre parques, praias, cavernas, desertos e vulcões, é possível encontrar lugares deslumbrantes, que proporcionam experiências inesquecíveis aos viajantes.

Sucre — Bolívia Basta observar as casas e construções histórias de Sucre para entender por que ela é chamada de “cidade branca”. Patrimônio Cultural da UNESCO, Sucre foi a primeira cidade da Bolívia e conserva ainda hoje a arquitetura colonial do século 16. É um município limpo e organizado, com muitos museus, monumentos e parques. O convento La Recoleta e a Casa da Liberdade estão entre as principais atrações locais.

Pucón — Chile Pucón, situada na Rota dos Vulcões do Chile, é uma cidade cercada por belezas naturais. O vulcão Villarica, principal atração local, impressiona pelos seus 2,8 mil metros de altura e pode ser avistado de qualquer parte da cidade. Em suas encostas, é possível esquiar durante a temporada de neve (entre julho e setembro). Piscinas termais, praias de água doce, lagos e cachoeiras também atraem turistas que gostam de aventura.

Montañita — Equador Montañita, um pequeno vilarejo de pescadores, já foi conhecido como a “Ibiza” da América do Sul. Durante todo o ano, o local oferece muita badalação aos turistas, com bares, discotecas e ótimos restaurantes. Mas, para os que preferem tranquilidade, algumas praias isoladas são paradisíacas. Outra vantagem de Montañita é a facilidade do transporte: como a vila só tem seis quarteirões, todos os pontos turísticos podem ser conhecidos a pé.

Parque Tayrona — Colômbia O Parque Nacional de Tayrona, no norte da Colômbia, é uma reserva ambiental de aproximadamente 15 mil hectares. É conhecido pelas belas praias, lagoas costeiras, matas preservadas e pela rica biodiversidade. Em seu centro, as ruínas de Pueblito compõem um sítio arqueológico com estruturas construídas pela civilização de Tayrona, que habitava a região antes da chegada dos espanhóis, no século 15.

Los Roques — Venezuela O Parque Nacional de Los Roques é um arquipélago venezuelano a cerca de 160 quilômetros de Caracas, no mar do Caribe. A área protegida abrange mais de 300 ilhas e recifes, que circundam uma lagoa de 400 km². Mesmo não sendo tão conhecido, é um destino paradisíaco, com areia branca e águas transparentes. Apenas uma das ilhas, Gran Roque, é habitada. Mas, carros são proibidos.

Rota dos 7 Lagos — Argentina A Argentina guarda vários tesouros naturais, mas a maioria dos turistas se concentra apenas em Buenos Aires e Bariloche. Para os que gostam de road trips, a melhor sugestão é a Rota dos 7 Lagos, um trajeto de 108 km que liga a charmosa cidade de San Martín de Los Andes à Villa La Angostura. Além de passar por vilarejos encantadores, a rota apresenta uma verdadeira coleção de lagos cristalinos e belezas selvagens.

Cabo Polônio — Uruguai No Uruguai, há muito mais a ser visto além de Punta del Este e Montevideo. Cabo Polônio, povoado de pescadores localizado no Departamento de Rocha, se destaca pelas belas praias isoladas, casinhas rústicas e pelos moradores receptivos. Conhecida por ser um ponto de observação de baleias, leões marinhos e outros animais, a vila é um lugar perfeito para relaxar, pois não há energia elétrica e internet. À noite, a única luz vista é a do farol.

Mendoza — Argentina Nos últimos anos, Mendoza tem se consolidado como um dos melhores destinos alternativos na América do Sul. A cidade, na região de Cuyo, é uma referência quando se trata de vinhos, e abriga mais de 1,2 mil vinícolas. Em suas muitas bodegas, é possível fazer degustações e passeios. Para além do vinho, Mendoza também oferece outras atrações, como o Parque General San Martín e o subterrâneo Museu de Arte Moderna.

Huacachina — Peru Construída em torno de um oásis cercado por dunas, Huacachina está localizada na província de Ica. Apesar de ser muito pequena, a vila possui uma ótima estrutura para receber turistas. Durante o dia, a melhor dica é fazer um passeio de buggy, praticar sandboard e assistir ao pôr-do-sol do deserto, que é o principal atrativo local. À noite, os bares e barzinhos em volta do lago servem pratos típicos aos visitantes.