Todos os filmes de Joaquin Phoenix, classificados do pior ao melhor

28 — 8 mm (1999), Joel Schumacher

Tom Welles, um detetive particular, é contratado por uma viúva rica para investigar um caso surpreendente. A mulher encontrou no cofre do marido o vídeo de um massacre, no qual uma jovem é assassinada, e deseja saber se a gravação é real ou falsa. Após seguir as pistas da mãe da jovem que aparece no filme, Welles acaba parando em Hollywood, onde conhece o submundo da pornografia violenta e ilegal.