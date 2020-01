Holanda oferece bolsas de estudo para brasileiros

O programa Orange Tulip Scholarship Brazil (OTS) está oferecendo 80 bolsas de estudo integrais ou parciais para estudantes brasileiros que desejam fazer graduação ou pós-graduação na Holanda. São ofertados cursos de qualidade internacionalmente reconhecida nas áreas de artes, saúde, ciências biológicas, humanas e exatas.

Para participar do OTS, primeiramente é necessário se inscrever no processo de admissão em alguma das 27 universidades participantes do programa. As instituições têm critérios de seleção diferentes, por isso é fundamental que o estudante confira todas as exigências. Também é preciso ter fluência em inglês, cidadania brasileira e ótimo desempenho acadêmico.

As inscrições nas universidades estão abertas desde o dia 5 de dezembro de 2019, com data limite de 1 de maio de 2020. Mas, algumas instituições têm prazos diferentes, por isso é importante observar cada cronograma. Como regra geral, são solicitados documentos como diploma com tradução juramentada para o inglês, exame de proficiência em inglês, cartas de referência, curriculum vitae e cópia autenticada do passaporte.

O resultado parcial dos candidatos contemplados será publicado no dia 18 de maio de 2020. Após a verificação de possíveis desistências, a seleção final será divulgada no dia 17 de junho. Para conferir todos os detalhes e se inscrever no programa Orange Tulip Scholarship Brazil, clique aqui.