10 ótimas séries para ver esse fim de semana na Netflix

Entre produções adquiridas e originais, a Netflix lança dezenas de novas séries todos os meses. Para os fãs, fica difícil acompanhar as novidades e saber o que realmente vale a pena assistir. Com o intuito de ajudar os espectadores, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos seriados que vão agradar os mais diferentes perfis. São boas opções para maratonar durante um fim de semana, por exemplo. A seleção conta com “The Witcher” (2019), de Lauren Schmidt Hissrich; uma das mais aguardadas do ano; e “Inacreditável” (2019), de Susannah Grant; produção aclamada pela crítica e indicada em três categorias do Globo de Ouro 2020. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Era Uma Segunda Vez (2019), Gaspard Ulliel Meses depois de uma difícil separação, Vincent recebe um misterioso cubo de madeira pelo correio. Após horas tentando achar uma utilidade para a caixa, ele descobre que, ao entrar no objeto, pode voltar nove meses no passado. Então, Vincent usa essa oportunidade para tentar reconquistar sua ex-namorada, Louise. Mas, cada vez que volta no tempo, ele perde momentos importantes do presente e acaba magoando as pessoas que ama.

Inacreditável (2019), Susannah Grant Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. Enquanto isso, a polícia processa Marie por denúncia caluniosa. A série é baseada em fatos reais.

The Witcher (2019), Lauren Schmidt Hissrich Geralt de Rivia, um caçador de monstros profissional conhecido como Witcher, luta para manter sua humanidade em um mundo medieval cheio de pobreza e violência, governado por reis e magos corruptos. Ao longo de sua jornada solitária, ele conhece uma feiticeira ambiciosa, Yennefer, e a princesa Ciri, uma jovem fugitiva com poderes sobrenaturais. A obra é baseada numa série de livros homônima de Andrzej Sapkowski, que também foi adaptada para uma popular franquia de jogos.

Uma Noite de Primavera (2019), Ahn Pan-seok Lee Jung-In é uma bibliotecária que namora há quatro anos com Kwon Ki-Seok, um executivo bem-sucedido. Os familiares estão pressionando Lee Jung-In para se casar com Ki-Seok, mas ela ainda tem dúvidas, pois não está satisfeita com seu relacionamento. A indecisão piora quando Lee conhece Yoo Ji-Ho, um gentil farmacêutico que é pai solteiro. Ela se apaixona, mas tem medo de magoar o namorado e desapontar sua família.

Virgin River (2019), Sue Tenney Melinda Monroe é uma enfermeira de Los Angeles com um currículo impecável. Após passar por alguns traumas, ela decide recomeçar a vida em um lugar tranquilo. Assim, aceita trabalhar na única clínica de Virgin River, uma cidade afastada, com apenas 600 habitantes. Mas, logo Melinda percebe que viver no interior não é tão fácil. Além da desconfiança dos moradores de Virgin River, ela não é bem recepcionada por Doc Mullins, o médico da clínica local.

You (2018), Greg Berlanti e Sera Gamble Guinevere Beck é uma estudante e aspirante a escritora que vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria de Nova York, onde conhece o gerente Joe Goldberg. Apaixonado por Beck, Joe usa a internet e as redes sociais para descobrir os interesses da garota e conquistá-la. Mas, logo a paixão se transforma em uma obsessão perigosa e Joe começa a controlar a vida de Beck.

O Método Kominsky (2018), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice.

The Rain (2018), Jannik Tai Mosholt Seis anos após um vírus brutal ter eliminado quase toda a população da Escandinávia, dois irmãos dinamarqueses, Simone e Rasmus, decidem sair da segurança de seu bunker para verificar o que se passa do lado de fora. Em meio aos escombros, eles encontram um outro grupo de jovens sobreviventes. Juntos, eles peregrinam por terras devastadas tentando encontrar comida e abrigo.

Greenleaf (2016), Craig Wright Após a morte misteriosa de sua irmã, Grace volta para a cidade de Memphis, de onde saiu há 20 anos. O retorno surpreende sua família, que comanda a maior igreja da cidade e leva uma vida luxuosa às custas dos fiéis. Enquanto investiga o que realmente aconteceu com a irmã, Grace acaba descobrindo segredos obscuros e crimes praticados por seus parentes. Disposta a expor tudo, ela atrai o ódio de muitos poderosos.