Filmes e séries indicados ao Globo de Ouro 2020 para assistir no NOW

O Globo de Ouro, uma das maiores premiações do cinema, será realizado no dia 5 de janeiro de 2020. Para os que desejam conferir as produções indicadas, a Revista Bula reuniu em uma lista todas que podem ser assistidas no NOW, serviço de streaming para assinantes da Claro TV. Vários dos principais concorrentes já estão no catálogo e outros, como o filme “Coringa”, vão estrear nos próximos dias. Entre as séries, destacam-se os conteúdos HBO e FOX. Toda a programação pode ser conferida no canal 1 do controle remoto, no site ou em tablets e smartphones pelo aplicativo, que possui uma versão para Android, no Google Play, e para Apple, na App Store. Uma novidade é que agora os assinantes com pacote 4K podem ter acesso à Netflix pelo canal 680, sem conexão online. Ou seja, os filmes e séries da plataforma de streaming que concorrem ao Globo de Ouro também estarão disponíveis na Claro TV.

Filmes

Como Treinar o Seu Dragão 3 (Dean DeBlois) Soluço continua resgatado dragões ao lado de seus amigos. Mesmo que tenha realizado o sonho de criar um lar pacífico para que monstros e humanos vivam juntos, a ilha está superpovoada de dragões. Então, ele ainda tenta encontrar o “Mundo Escondido”, um refúgio tranquilo para os monstros voadores. Enquanto isso, o caçador Grimmel, o Cruel, ameaça invadir a ilha, colocando a segurança dos dragões em risco. Indicado ao prêmio de Melhor Filme Animado, “Como Treinar o Seu Dragão 3” pode ser assistido no NOW.

Coringa (Todd Phillips) O filme conta a origem do vilão Coringa. Em 1981, ele é Arthur Fleck, um homem que sofre com problemas psicológicos e trabalha como palhaço. Arthur vive em Gotham, uma cidade sombria, tomada pela violência e pela desigualdade social. Após ser agredido por três executivos ricos no metrô, Arthur os mata. O assassinato inicia um movimento de revolta contra a elite em Gotham e o palhaço se torna um herói entre o povo. Concorrendo em quatro categorias do Globo de Ouro, “Coringa” estreia no NOW dia 7 de janeiro.

Dois Papas (Fernando Meirelles) O filme constrói um encontro fictício entre o então cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco, e o Papa Bento XVI, em 2012. Durante uma das maiores crises recentes da Igreja, o argentino Jorge Bergoglio decide pedir sua aposentadoria por discordar da forma como o Papa tem conduzido a igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido pelo convite do próprio Papa Bento XVI para visitá-lo. “Dois Papas”, disponível na Netflix, está concorrendo em quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Drama. O longa também entra no catálogo do NOW dia 20 de janeiro.

Dor e Glória (Pedro Almodóvar) Em um relato quase autobiográfico, Almodóvar conta a história de Salvador Mallo, um cineasta com a carreira em declínio que começa a pensar sobre as escolhas que fez na vida, desde sua infância, na década de 1960, em um povoado pobre. Em crise criativa e enfrentando uma depressão, ele relembra seu processo de imigração para a Espanha, o primeiro amor e sua relação com a escrita e com o cinema. Indicado em duas categorias do Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme em Língua Estrangeira, “Dor e Glória” pode ser assistido no NOW.

Era uma Vez em… Hollywood (Quentin Tarantino) Em Los Angeles, durante a década de 1960, Rick Dalton é um ator de TV que busca fazer sucesso no cinema, mas não consegue nenhum papel de destaque. Seu melhor amigo é Cliff Booth, que também trabalha como seu motorista e dublê. O diretor Roman Polanski e a atriz Sharon Tate se mudam para o mesmo condomínio de Dalton, que sonha em fazer amizade com os novos vizinhos para recuperar seu status. Paralelamente a isso, Cliff descobre o rancho onde os seguidores de Charles Manson vivem, mas não imagina o perigo que eles representam. O filme concorre em cinco categorias do Globo de Ouro e pode ser assistido no NOW.

Fora de Série (Olivia Wilde) Molly e Amy são duas melhores amigas consideradas prodígios da escola. Na última noite das férias de verão, antes de irem para a faculdade, elas percebem que não se divertiram nos últimos anos, focando apenas nos estudos. Então, as duas decidem ir a uma festa e aproveitar ao máximo. Em apenas uma noite, Molly e Amy vivem experiências inesquecíveis. Estreia de Olivia Wilde como diretora, “Fora de Série” concorre ao prêmio de Melhor Atriz de Filme Musical ou de Comédia para Beanie Feldstein. O filme pode ser assistido no NOW.

História de um Casamento (Noah Baumbach) O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry. A produção, que está disponível na Netflix, foi indicada em sete categorias do Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Roteiro.

Meu Nome é Dolemite (Craig Brewer) Nos anos 1970, o comediante Rudy Ray Moore torna-se um sucesso entre a população negra norte-americana. Inserindo piadas sujas e palavrões nas histórias que ouve na rua, ele cria Dolemite, seu personagem mais famoso. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy resolve fazer um filme independente sobre Dolemite. Mas, além das complicações para gravar o longa, ele enfrenta dificuldades para exibi-lo no circuito comercial. A obra, disponível na Netflix, está concorrendo em duas categorias: Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical.

O Irlandês (Martin Scorsese) Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa. “O Irlandês” está concorrendo em cinco categorias, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Direção. O filme está disponível na Netflix.

O Rei Leão (Jon Favreau) Na savana africana, o pequeno leão Simba é o futuro rei da Pedra do Reino. Após uma armadilha elaborada por seu tio, Scar, Simba se sente culpado pela morte de seu pai, Mufasa, e resolve fugir. Em terras distantes, o leão cresce e faz novos amigos, que o ajudam a ter alegria novamente. Mas, quando fica sabendo que seu povo está sofrendo com as maldades de Scar, Simba retorna para recuperar o trono. “O Rei Leão”, disponível no NOW, concorre nas categorias de Melhor Filme Animado e Melhor Canção Original.

Rocketman (Dexter Fletcher) O filme conta a trajetória do cantor Reginald Dwight, mais conhecido como Elton John. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, até o ápice de sua carreira, como astro mundial, nos anos 1970 e 80. O longa também mostra sua parceria influente e duradoura com Bernie Taupin, a relação com o empresário e ex-amante John Reid e suas lutas contra a depressão e a dependência química. Concorrendo em três categorias do Globo de Ouro, “Rocketman” pode ser assistido no NOW.

Toy Story 4 (Josh Cooley) Morando na casa da pequena Boonie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo da garota: Forky, que foi construído com um garfo de verdade. Forky se nega a aceitar que não é mais um garfo e decide fugir de casa. Então, Woody, Buzz Lightyear e o resto da turma embarcam em uma viagem para trazê-lo de volta. No caminho, eles reencontram a boneca Betty. Concorrendo ao prêmio de Melhor Filme Animado, “Toy Story 4” pode ser assistido no NOW.

Séries:

Barry (Bill Hader e Alec Berg) Barry, um assassino de aluguel que sofre de depressão, é contratado para assassinar um aspirante a ator, em Los Angeles. Ao perseguir seu alvo até uma aula de atuação, Barry acaba atraído pelo grupo de atores e decide mudar de carreira. Mas, livrar-se do passado não é uma tarefa fácil, e ele acaba dividido entre a vida artística e suas obrigações sanguinárias. Indicada em três categorias do Globo de Ouro, incluindo Melhor Série Musical ou de Comédia, a produção da HBO está disponível no NOW.

Big Little Lies (Liane Moriarty e David E. Kelley) “Big Little Lies” é uma série baseada no romance homônimo de Liane Moriarty. A trama é centrada em quatro mães, que vivem em Monterey, uma pacata cidade da Califórnia, e se aproximam quando seus filhos começam a frequentar o jardim de infância juntos. Ricas e bonitas, elas levam uma vida aparentemente perfeita. Mas, por trás das aparências, elas escondem muitos segredos, incluindo um crime sem solução que ocorreu em Monterey. Concorrendo em três categorias, a série da HBO pode ser vista no NOW.

Boneca Russa (Natasha Lyonne, Amy Poehler e outros) Em seu aniversário de 36 anos, Nadia participa de uma festa organizada pelos amigos em Nova York. Ao sair do evento, ela é atropelada e morre. Pouco depois, Nadia acorda e percebe que voltou no tempo, instantes antes de morrer. Os acontecimentos começam a se repetir sem parar e ela entende que está presa no tempo. Reviver as mesmas cenas torna-se insuportável e Nádia faz de tudo para descobrir como se livrar dessa situação. A série, disponível na Netflix, está concorrendo ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de TV — Comédia ou Musical para Natasha Lyonne.

Cara x Cara (Timothy Greenberg) Cansado de levar uma vida medíocre, Miles pega dinheiro escondido para se submeter a um tratamento misterioso. Mas, o que ele não sabia é que seria clonado. Agora, seu clone, que é uma versão muito melhor e mais inteligente, tenta tomar o controle de sua vida. Enquanto faz de tudo para se livrar do intruso, Miles também tem que esconder a situação de sua esposa, que está em busca do dinheiro que sumiu. A série, disponível na Netflix, concorre ao prêmio Melhor Ator em Série de TV — Comédia ou Musical para Paul Rudd.

Catherine The Great (Nigel Williams) A série narra a trajetória da maior czarista da história, Catarina II, a Grande. Durante o seu reinado, a Rússia cresce e se moderniza. Em meio a escândalos, intrigas e conflitos, Catarina se apaixona por Grigory Potemkin, um comandante militar russo que se torna seu amante e protegido por toda a vida. Os dois desenvolvem um relacionamento único e dedicado, superando juntos os adversários da nação e servindo como arquitetos da Rússia do futuro. Produzida pela HBO, a série concorre na categoria Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV, para Helen Mirren, e está disponível no NOW.

Chernobyl — Minissérie (Johan Renck) Em 1986, uma explosão seguida por um incêndio na Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, mata milhares de pessoas e se torna a pior catástrofe nuclear da história. Bombeiros e membros das equipes de resgate se sacrificam para salvar a Europa de um desastre ainda maior. Enquanto isso, o cientista Valery Legasoy, a física Ulana Khomyuk e o vice-presidente do conselho de ministros Boris Shcherbina tentam descobrir as causas da explosão. Concorrendo em quatro categorias, incluindo Melhor Minissérie, a produção da HBO pode ser assistida no NOW.

Disque Amiga para Matar (Amy York Rubin) Após a morte do marido, a corretora de imóveis Jen resolve frequentar um grupo de apoio para superar o luto. Lá, ela conhece Judy, que perdeu o noivo há poucos meses. Para driblarem a tristeza, as duas passam horas conversando ao telefone. Elas se tornam tão próximas, que Jen convida a amiga para morar em sua casa. Mas, ela acaba descobrindo que Judy está sendo procurada pela polícia. A atriz Christina Applegate, que interpreta Jen, está concorrendo na categoria de Melhor Atriz em Série de TV — Comédia ou Musical. A série está disponível na Netflix.

Game of Thrones (D.B. Weiss e David Benioff) A série apresenta a briga de dinastias nobres pelo Trono de Ferro, o símbolo do poder absoluto nos Sete Reinos do fictício continente Westeros. Robert Baratheon, casado com Cersei Lannister, é o atual rei. Mas, além do mar estreito, o príncipe exilado Viserys, da dinastia Targeryen, faz alianças para invadir Westeros e tomar o Trono de Ferro, que é seu por direito. “Game of Thrones” concorre na categoria Melhor Ator em Série de Drama para Kit Harington e pode ser assistida no NOW.

Inacreditável (Susannah Grant) Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. A série é baseada em fatos reais. “Inacreditável”, disponível na Netflix, foi indicada em três categorias da premiação, incluindo Melhor Minissérie ou Filme para a TV.

O Espião (Gideon Raff) A série aborda os conflitos entre Síria e Israel pela perspectiva de Eli, um espião. Após tentativas frustradas de entrar no Mossad, o Serviço de Inteligência Secreta de Israel, Eli começa a trabalhar como contador em Tel Aviv, onde leva uma vida pacata com sua família. Mas, tudo muda quando o Mossad o convida para uma missão de espionagem na Síria. Para se infiltrar na alta sociedade do país e conseguir dados confidenciais, Eli finge ser um magnata da indústria têxtil. Sacha Baron Cohen, que interpreta Eli, foi indicado ao prêmio na categoria Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV. “O Espião” está disponível na Netflix.

O Método Kominsky (Chuck Lorre) Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice. “O Método Kominsky” está disponível na Netflix e concorre em três categorias do Globo de Ouro, incluindo Melhor Série de TV — Comédia ou Musical.

Pose (Brad Falchuk, Ryan Murphy e outros) A produção, que mistura drama e comédia, conta com o maior elenco LGBTQ de uma série já produzida. A história se passa na Nova York dos anos 1980 e mostra o surgimento de uma nova era na cidade, com a ascensão da cultura do luxo e o surgimento dos bailes gays. Nesse cenário, Blanca deixa sua casa após ser diagnosticada com AIDS e funda uma espécie de república para abrigar jovens rejeitados pelas famílias por causa de suas orientações sexuais. A série, produzida pela FOX, foi indicada na categoria Melhor Ator em Série de Drama para Billy Porter e pode ser assistida na Netflix e no NOW.

Succession (Adam McKay) A série gira em torno da família Roy, dona de um império no ramo das comunicações. Quando o patriarca, Logan, completa 80 anos, sua esposa organiza um almoço em família. A comemoração vai bem até que Logan sofre um infarto e é socorrido às pressas. Diante desse fato, os filhos de Logan iniciam uma intensa disputa pelo poder nas empresas do pai. A guerra expõe as más intenções e a ganância dessa família, que de longe parecia ser perfeita. Indicada em três categorias do Globo de Ouro, “Succession”, da HBO, está disponível no NOW.

The Crown (Peter Morgan e Stephen Daldry) Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. Indicada em quatro categorias do Globo de Ouro, “The Crown” está disponível na Netflix.