Os mais longos casamentos de Hollywood

Meryl Streep e Don Gummer

Maryl Streep se casou com o amor de sua vida, o escultor Don Gummer, há mais de quatro décadas, em 1978. Eles tiveram quatro filhos juntos, inclusive as atrizes Gracie e Mamie Gummer. No discurso de agradecimento ao Oscar, em 2012, Streep dedicou o prêmio ao marido: “Eu faço questão de que Don saiba que tudo que eu valorizo em nossas vidas foi ele quem me deu”, disse a atriz.