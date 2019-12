Dez traições entre famosos que chocaram Hollywood

Jennifer Lopez

Em 2001, a cantora e atriz Jennifer Lopez se casou com o dançarino Cris Judd. Alguns meses depois, ela conheceu Ben Affleck, com quem contracenou no filme “Contato de Risco”, lançado em 2003. Pouco tempo depois, ela se divorciou de Judd e começou a namorar o ator. Segundo o pai do dançarino, Lopez se envolveu com Affleck quando ainda estava casada.