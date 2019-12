10 histórias tristes sobre a vida de Joaquin Phoenix, o Coringa

6 — Alcoolismo

Durante a infância, Joaquin teve que lidar com o vício do pai, que era alcoólatra. Em 2005, após as filmagens do filme “Jhonny e June”, ele admitiu que sofria do mesmo problema. “Eu me via como um hedonista, um ator que apenas queria se divertir. Mas estava sendo um idiota, prejudicando as pessoas e perdendo o meu tempo em bares e boates”, disse. Para se recuperar, ele ingressou em um centro de reabilitação.