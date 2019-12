13 filmes e séries indicados ao Globo de Ouro 2020 para ver na Netflix

O Globo de Ouro é uma das mais importantes premiações do audiovisual. O evento homenageia os melhores filmes e séries do ano, sendo considerado a melhor prévia do Oscar. Os indicados da premiação de 2020 já foram anunciados. A Revista Bula reuniu em uma lista os títulos que concorrem ao Globo de Ouro e podem ser assistidos na Netflix. O serviço de streaming recebeu destaque maior este ano, com quatro filmes originais concorrendo em várias categorias, incluindo o mais indicado do prêmio, “História de Um Casamento”, de Noah Baumbach, que pode levar até sete estatuetas. Entre as séries, The Crown, de Peter Morgan e Stephen Daldry, foi a mais prestigiada e concorre em quatro categorias.

O Irlandês, Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data. “O Irlandês” está concorrendo em cinco categorias, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Direção.

História de um Casamento, Noah Baumbach O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry. A produção foi indicada em sete categorias do Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Roteiro.

Dois Papas, Fernando Meirelles O filme constrói um encontro fictício entre o então cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco, e o Papa Bento XVI, em 2012. Durante uma das maiores crises recentes da Igreja, o argentino Jorge Bergoglio decide pedir sua aposentadoria por discordar da forma como o Papa tem conduzido a igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido pelo convite do próprio Papa Bento XVI para visitá-lo. No encontro, eles falam sobre suas vidas e os rumos do catolicismo. “Dois Papas” está concorrendo em quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Drama e Melhor Roteiro.

Meu Nome é Dolemite, Craig Brewer Nos anos 1970, o comediante Rudy Ray Moore torna-se um sucesso entre a população negra norte-americana. Inserindo piadas sujas e palavrões nas histórias que ouve na rua, ele cria Dolemite, seu personagem mais famoso. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy resolve fazer um filme independente sobre Dolemite. Mas, além das complicações para gravar o longa, ele enfrenta dificuldades para exibi-lo no circuito comercial. A obra está concorrendo em duas categorias: Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical.

Séries

The Crown, Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção em trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. “The Crown” concorre em quatro categorias, incluindo Melhor Série de Drama.

O Método Kominsky, Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice. “O Método Kominsky” concorre em três categorias do Globo de Ouro, incluindo Melhor Série de TV — Comédia ou Musical.

The Politician, Ryan Murphy, Brad Falchuck e outros O adolescente Payton Hobart tem um sonho ambicioso: se tornar o presidente dos Estados Unidos. Adotado por uma família rica, ele tem todos os planos traçados para chegar onde almeja, incluindo tirar as melhores notas e entrar em Harvard. Para começar a se preparar para a presidência, Payton decide entrar na disputa pelo grêmio estudantil de sua escola. E, como um verdadeiro político, ele fará de tudo para vencer. “The Politician” concorre na categoria Melhor Série de TV — Comédia ou Musical.

Inacreditável, Susannah Grant Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. Enquanto isso, a polícia processa Marie por denúncia caluniosa. A série é baseada em fatos reais. “Inacreditável” foi indicada em três categorias da premiação, incluindo Melhor Minissérie ou Filme para a TV.

Pose, Brad Falchuk, Ryan Murphy e outros A produção, que mistura drama e comédia, conta com o maior elenco LGBTQ de uma série já produzida. A história se passa na Nova York dos anos 1980 e mostra o surgimento de uma nova era na cidade, com a ascensão da cultura do luxo e o surgimento dos bailes gays. Nesse cenário, Blanca deixa sua casa após ser diagnosticada com AIDS e funda uma espécie de república para abrigar jovens rejeitados pelas famílias por causa de suas orientações sexuais. Billy Porter, que interpreta o personagem Pray Tell, foi indicado na categoria “Melhor Ator em Série de TV — Drama”.

Cara x Cara (2019), Timothy Greenberg Cansado de levar uma vida medíocre, Miles pega dinheiro escondido para se submeter a um tratamento misterioso. Mas, o que ele não sabia é que seria clonado. Agora, seu clone, que é uma versão muito melhor e mais inteligente, tenta tomar o controle de sua vida. Enquanto faz de tudo para se livrar do intruso, Miles também tem que esconder a situação de sua esposa, que está em busca do dinheiro que sumiu. O ator Paul Rudd, que protagoniza a série, foi indicado ao prêmio na categoria Melhor Ator em Série de TV — Comédia ou Musical.

O Espião, Gideon Raff A série aborda os conflitos entre Síria e Israel pela perspectiva de Eli, um espião. Após tentativas frustradas de entrar no Mossad, o Serviço de Inteligência Secreta de Israel, Eli começa a trabalhar como contador em Tel Aviv, onde leva uma vida pacata com sua família. Mas, tudo muda quando o Mossad o convida para uma missão de espionagem na Síria. Para se infiltrar na alta sociedade do país e conseguir dados confidenciais, Eli finge ser um magnata da indústria têxtil. Sacha Baron Cohen, que interpreta Eli, foi indicado ao prêmio na categoria Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV.

Disque Amiga para Matar, Amy York Rubin Após a morte do marido, a corretora de imóveis Jen resolve frequentar um grupo de apoio para superar o luto. Lá, ela conhece Judy, que perdeu o noivo há poucos meses. Para driblarem a tristeza, as duas passam horas conversando ao telefone. Elas se tornam tão próximas, que Jen convida a amiga para morar em sua casa. Mas, ela acaba descobrindo que Judy está sendo procurada pela polícia. A atriz Christina Applegate, que interpreta Jen, está concorrendo na categoria de Melhor Atriz em Série de TV — Comédia ou Musical.