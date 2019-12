As 10 melhores séries da Netflix em 2019

I Think You Should Leave with Tim Robinson, Alice Mathias e Akiya Schaffer

Em “I Think You Should Leave” (Eu acho que você deveria ir embora, em tradução livre), o humorista do programa Saturday Night Live, Tim Robinson, cria situações constrangedoras, que beiram o nonsense, para os seus amigos e convidados especiais, como Andy Sanberg e Patti Harrison. Os episódios, que duram em média 17 minutos, são divididos em esquetes.