Os 10 filmes mais influentes da última década, segundo o New York Times

Os críticos do “The New York Times”, Manohla Dargis e A. O. Scott, elencaram os dez filmes mais influentes da última década, lançados entre 2010 e 2019. Foram anos de muitas transformações no cinema, mas os longas citados fizeram a diferença de alguma forma no mundo do entretenimento. Em uma época politizada, tiveram seu impacto medido não apenas pelos números nas bilheterias, mas por representarem os questionamentos da atualidade. “Os Vingadores” (2012), de Joss Whedon, anunciou o domínio cinematográfico da Marvel; “Moonlight: Sob a Luz do Luar” (2016), de Barry Jenkins, foi o primeiro longa de um diretor afro-americano a ganhar o Oscar de Melhor Filme, e “Okja” (2017), de Joon-ho Bong, colocou a Netflix entre as grandes produtoras de cinema.Abaixo, a Revista Bula reuniu esses e outros filmes selecionados pelo “The New York Times”.

Sniper Americano (2014), Clint Eastwood Adaptado do livro homônimo, o filme conta a história real de Chris Kyle, um atirador de elite das forças especiais da marinha dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Iraque, ele mata mais de 150 pessoas e recebe muitas condecorações por sua atuação. Quando finalmente volta para casa, Kyle precisa enfrentar uma nova missão: deixar as lembranças da guerra no passado e se dedicar à esposa e seus filhos.

Os Vingadores (2012), Joss Whedon Loki, o irmão de Thor, ganha acesso ao poder ilimitado do cubo cósmico, ao roubá-lo das instalações da S.H.I.E.L.D, uma agência internacional que luta pela paz. Para conter a ameaça de Loki, Nick Fury, o diretor da agência, reúne um poderoso time super-heróis: Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro.

Blackfish: Fúria Animal (2013), Gabriela Cowperthwaite Em 2012, a experiente treinadora Dawn Brancheau foi atacada pela baleia Tilikum, com quem fazia um show no SeaWorld. O caso teve repercussão mundial e levantou questões sobre o tratamento dado aos animais em cativeiro e a segurança dos treinadores. Por meio da história de Tilikum, o documentário investigou os abusos por trás dos shows com baleias nos Estados Unidos.

Missão Madrinha de Casamento (2011), Paul Feig Lilian vai se casar e convida sua melhor amiga de infância, Annie, para ser sua madrinha. Apesar dos problemas financeiros que enfrenta, Annie resolve se dedicar totalmente ao casamento da amiga. Mas, logo no primeiro evento organizado, ela conhece Helen, uma mulher bela e rica, que faz de tudo para se tornar amiga da noiva. Annie e Helen começam a brigar pela atenção de Lilian e pelo título de madrinha.

Corra! (2017), de Jordan Peele Um jovem negro chamado Cris é convidado a conhecer os pais de Rose, sua namorada branca. Os dois viajam para a propriedade da família, situada em uma região afastada. Inicialmente, o rapaz acredita que o comportamento excessivamente atencioso dos pais de Rose é apenas uma tentativa de compensar o desconforto pelo relacionamento inter-racial da filha. Mas, logo ele percebe que está correndo perigo.

Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), Jennifer Lee e Chris Buck A princesa Elsa deveria assumir o reino de Arendell, mas resolve partir para sempre e se isolar do mundo, provocando o congelamento do reino. Então, sua irmã, Anna, decide se aventurar pelas montanhas de gelo para encontrá-la e acabar com a maldição do inverno eterno. Em sua jornada, ela conta com a ajuda de Olaf, um boneco de neve falante.

Jogos Vorazes — Em Chamas (2013), Francis Lawrence Este é o segundo filme da trilogia “Jogos Vorazes”, baseada nos livros de Suzanne Collins. A saga acompanha a vida de Katniss, jovem escolhida para participar dos “Jogos Vorazes”, um reality show no qual adolescentes do distrito de Panem lutam por suas vidas. Após vencer a 74ª edição do desafio, Katniss é considerada uma rebelde e precisa lidar com as represálias do governo de Panem.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

Okja (2017), Joon-ho Bong A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “superporco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por dez anos. Após o fim desse período, eles serão levados para Nova York. A jovem Mija cresceu ao lado de Okja, o superporco criado pelo avô, e está decidida a fazer de tudo para que o animal não seja tirado deles.