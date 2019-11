15 casais famosos que você não se lembra que já existiram

Existem muitos relacionamentos entre celebridades que marcaram época, mas hoje foram totalmente esquecidos. Ainda que tenham estampado manchetes, atualmente estes casais parecem muito improváveis. Ninguém se recorda, por exemplo, que Luciano Huck namorou outra diva infantil nos anos 1990: Eliana, que na época rivalizava com Angélica pela audiência. A atual mulher do apresentador também teve um romance esquecido, o relacionamento com o jornalista César Filho, que durou sete anos. Além disso, poucas pessoas sabem que Pelé foi o primeiro amor de Xuxa, que tinha apenas 18 anos quando conheceu o jogador. Para relembrar as paixões polêmicas dos famosos, a Revista Bula reuniu em uma lista esses e outros casais que ninguém se lembra que já existiram.

Eliana e Luciano Huck Em 1997, Eliana já era uma das apresentadoras infantis mais famosas do Brasil e Luciano Huck fazia sucesso comandando o “Programa H”, na Band. Foi nessa época que os dois se apaixonaram, formando um dos casais mais queridos do país. O namoro terminou em 1999, mas até hoje nenhum dos dois revelou o motivo do fim.

Ivete Sangalo e Luciano Huck Antes de se casar com Angélica, Luciano Huck também namorou Ivete Sangalo. Os dois ficaram juntos por poucos meses, em 2000. Na época, Ivete estava começando sua carreira solo. Segundo a cantora, eles são amigos até hoje. “Todos os meus projetos foram divulgados no programa dele, fortalecendo ainda mais a minha carreira”, disse ela.

Angélica e César Filho Aos 15 anos, Angélica já era uma apresentadora famosa, considerada um exemplo para as crianças e adolescentes do país. Por esse motivo, ela escondeu seu relacionamento com o apresentador César Filho. Os dois só assumiram o namoro em 1991, quando ela completou 18 anos. Angélica e César Filho ficaram juntos por sete anos.

Angélica e Márcio Garcia Após terminar o namoro com César Filho, Angélica namorou o ator Márcio Garcia. O relacionamento, apesar de muito comentado pela imprensa, só durou três meses. Algum tempo depois, em 1998, Angélica fez um filme chamado “Zoando na TV”, no qual interpretou uma jovem sonhadora apaixonada por Márcio Garcia.

Angélica e Mauricio Mattar Maurício Mattar era o grande galã das novelas nos anos 1990 e namorou muitas famosas. Entre elas, a apresentadora infantil Angélica. Maurício e Angélica começaram a namorar em 1998. Entre idas e vindas e muitos rumores de traição, ficaram juntos até o fim de 2003. Eles chegaram a gravar uma música em parceria, chamada “Apaixonados”.

Elba Ramalho e Maurício Mattar O ator Maurício Mattar e a cantora Elba Ramalho se casaram no início dos anos 1980. Em 1987, os dois tiveram um filho juntos, Luã, que hoje está com 32 anos. O casal se divorciou alguns anos depois, mas ainda mantêm uma forte relação de amizade. Maurício chegou a dizer, em uma entrevista, que considera Elba Ramalho uma irmã.

Xuxa e Pelé Antes de se tornar a “Rainha dos Baixinhos”, aos 18 anos, Xuxa Meneghel namorou o “Rei do Futebol”, Pelé, 23 anos mais velho que ela. Os dois ficaram juntos por seis anos, mas Xuxa disse que a relação foi conturbada. “Ele me enganou, fez coisas muito feias. Eu tolerei porque era muito ingênua”, disse ela em uma entrevista.

Taís Araújo e Netinho de Paula Em 1999, Taís Araújo começou a namorar o cantor de pagode Netinho de Paula. Segundo Netinho, a mãe da atriz não aceitava o relacionamento e essa rejeição fez com que ele escrevesse a música “A Princesa e o Plebeu”, que lhe rendeu fama nacional. Os dois ficaram juntos até 2003 e terminaram porque Netinho engravidou outra mulher.

Claudia Raia e Alexandre Frota Claudia Raia e Alexandre Frota namoraram por poucos meses quando decidiram se casar, em dezembro de 1986. Eles haviam se conhecido nas gravações da novela “Roque Santeiro” (1985). O casamento, no Rio de Janeiro, foi um marco, pois reuniu mais de dez mil fãs na entrada da igreja. Eles se divorciaram em 1989.

Claudia Raia e Jô Soares Claudia Raia e Jô Soares ficaram juntos por dois anos, entre 1984 e 1986. Em uma entrevista, Claudia disse que Jô foi seu primeiro amor e que eles terminaram por insistência dele: “Ele disse que talvez não aguentasse, a gente tinha 30 anos de diferença. Eu só tinha 17 anos, até o filho dele era mais velho que eu”.

Sandy e Paulo Vilhena A cantora Sandy e o ator Paulo Vilhena começaram a namorar em dezembro de 1999. Vilhena foi o primeiro namorado de Sandy, que tinha apenas 17 anos, mas já era uma das jovens mais famosas do país. Os dois também faziam um casal no seriado “Sandy e Júnior”. O relacionamento durou apenas oito meses.

Cristiana Oliveira e Rafael Ilha Em 1990, Cristiana Oliveira tinha 27 anos e protagonizava seu maior sucesso, a novela “Pantanal”, quando começou a namorar o cantor Rafael Ilha, de 17 anos. Três dias após o primeiro encontro, a atriz se mudou definitivamente para a casa de Rafael, que ainda morava com a mãe. Devido à dependência química do cantor, eles terminaram três anos depois.

Carla Perez e Alexandre Pires Nos anos 1990, quando era dançarina do grupo “É O Tchan!”, Carla Perez namorou o cantor Alexandre Pires, vocalista do “Só Pra Contrariar”. Antes, ele era comprometido com a cantora Simony, que afirma ter sido traída por Alexandre, que se encontrava secretamente com Carla Perez. O relacionamento durou apenas alguns meses.