As 20 melhores praias do Brasil

O site TripAdvisor, especializado em viagens, publicou o ranking das melhores praias brasileiras em 2019, segundo a opinião dos turistas. A lista, nomeada Traveller’s Choice Awards, é publicada anualmente e segue as avaliações e comentários que os viajantes postam no site. Entre as muitas categorias da pesquisa, como hotéis e restaurantes, estão as praias. Algumas já estiveram em outras edições do ranking e são muito conhecidas pelo público, como a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, e a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Outros locais paradisíacos aparecem pela primeira vez, como a Praia do Mutá, na Bahia, e a do Toque, em Alagoas.

1 — Baía do Sancho, Fernando de Noronha, Pernambuco Eleita por três vezes a melhor praia do mundo, pelo site TripAdvisor, a Baía do Sancho é um dos melhores pontos do Brasil para mergulhos livres. A praia possui uma vista cinematográfica, águas cristalinas e muitos corais. A beleza do local é indescritível.

2 — Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro O visual paradisíaco é formado por duas praias que ficam localizadas no Morro do Pontal do Atalaia. Elas se unem quando a maré sobe, formando apenas uma praia. O mar é sempre calmo e transparente, digno de comparação com as águas do Caribe. O acesso se dá pelas escadarias, local ideal para fotografar.

3 — Praia do Farol, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro A grande estrela de Arraial do Cabo é a praia do Farol. Ela foi classificada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) como uma das melhores do país, de acordo com critérios de pureza da água e paisagem. Ao visitá-la, com sorte, é possível ver golfinhos e orcas passando pela região.

4 — Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Praia de Ipanema provavelmente é a mais famosa do país e já serviu de inspiração para poemas e canções. Muito movimentada, é frequentada tanto pelos turistas e moradores da região quanto pelas celebridades. A praia também é utilizada para a prática de esportes.

5 — Praia do Forno, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro Um dos principais cartões de Arraial do Cabo, a Praia do Forno encanta os visitantes pelas águas azuis e vegetação exuberante, formando um cenário digno de cinema. O caminho até a praia só pode ser feito de barco ou a pé, com aproximadamente 20 minutos de trilha. Por lá, é possível avistar tartarugas e fazer mergulhos.

6 — Praia de São Miguel dos Milagres, Alagoas, Maceió Com as águas mais claras do litoral alagoano, essa praia é ideal para os turistas que desejam fugir do tumulto. Com belas piscinas naturais, águas mornas e faixas de areia extensas, propícias para caminhadas, é um destino procurado por casais e famílias que buscam tranquilidade e descanso.

7 — Praia de Antunes, Maragogi, Maceió Com águas azuis que se confundem com o céu, a Praia de Antunes é um dos cenários mais paradisíacos de Maragogi, cidade chamada de “o caribe brasileiro”. O mar é calmo e, durante a maré baixa, é possível explorar as várias piscinas naturais que se formam e são repletas de peixes coloridos.

8 — Baía dos Golfinhos, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte A Baía dos Golfinhos é o destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. O mar é tranquilo e de águas quentes. Ela tem esse nome pela presença de golfinhos, que costumam nadar com os visitantes. O acesso à Baía só é possível na maré baixa, passando pelas praias que ficam nas laterais.

9 — Praia Cacimba do Padre, Fernando de Noronha, Pernambuco Uma das maiores praias da ilha de Fernando de Noronha, com 900 metros de extensão, Cacimba do Padre abriga o Morro dos Dois Irmãos, outro cartão postal do arquipélago. As águas cristalinas, cercadas por areia clara, são repletas de vida marinha.

10 — Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A praia de Copacabana é o cartão-postal do bairro que leva o mesmo nome, considerado o mais charmoso da Cidade Maravilhosa. Além de ser um local procurado para prática de esportes, também serve de palco para grandes eventos e campeonatos. O calçadão, com suas famosas ondas brancas e pretas, é ladeado por uma grande ciclovia.

11 — Praia da Pitinga, Arraial d’Ajuda, Bahia Banhada com água morna e transparente, a Praia de Pitinga é uma das melhores de Arraial d’Ajuda. O mar esverdeado, as falésias e as piscinas naturais formam um cenário paradisíaco. Como as ondas são fortes, a praia é muito procurada por surfistas. Na parte sul, é comum a prática de nudismo.

12 — Praia da Barra, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Considerada a maior do Rio de Janeiro, com quase 18 km de extensão, a Praia da Barra é caracterizada pela areia branca, águas esverdearas e ondas fortes. Ela é cercada por comércios, restaurantes e uma área de preservação ambiental. Além disso, é procurada para a prática de esportes.

13 — Praia de Lopes Mendes, Ilha Grande, Rio de Janeiro A praia mais famosa da Ilha Grande apresenta aproximadamente três quilômetros de areia clara. Propícia para o surfe, ela é a mais procurada pelos praticantes do esporte na região. Apesar disso, também é indicada para banhistas que procuram tranquilidade.

14 — Praia do Arpoador, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A praia de formação rochosa localizada no bairro de Ipanema possui um pequeno e movimentado trecho de areia. Ela é conhecida pela vista que oferece do oceano e de algumas ilhas a partir do topo da pedra do Arpoador. É um local muito procurado pelos que desejam assistir o pôr do sol.

15 — Praia de Moreré, Cairu, Bahia O acesso à Moreré é difícil, mas o local é considerado um dos trechos mais belos e tranquilos do litoral brasileiro. Localizada na Ilha de Boipeba, a praia é paradisíaca, habitada por apenas 250 residentes. Em sua margem, amendoeiras fazem sombras para os turistas que desejam descansar na areia.

16 — Morro Branco, Fortaleza, Ceará As falésias vermelhas do Morro Branco formam labirintos naturais, com uma paisagem mágica, especialmente durante o pôr do sol. As praias possuem areias coloridas, muito utilizadas nos artesanatos típicos da região, e já foram palco de produções cinematográficas e televisivas.

17 — Ponta do Mutá, Barra Grande, Bahia Com o pôr do sol mais famoso da Bahia, a Praia Ponta do Mutá é uma das principais atrações da Península de Maraú. Durante o dia, o mar calmo e a areia branca atraem famílias em busca de descanso. À noite, os bares da praia promovem festas movimentadas e embaladas por diferentes estilos musicais.

18 — Praia dos Carneiros, Tamandaré, Pernambuco A Praia dos Carneiros é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Suas águas verdes e cristalinas são acompanhadas por uma faixa de coqueiros. A maior atração do local é a Igreja de São Benedito, uma construção do século 18. Além disso, há boas opções de quiosques e restaurantes na orla.

19 — Quarta Praia, Morro de São Paulo, Bahia Com 8 km de extensão, a Quarta Praia é ideal para turistas que buscam tranquilidade. Mesmo no verão, não há muitos visitantes no local, que possui piscinas naturais com águas claras, mornas e calmas, ideais para mergulho. Os peixes e corais podem ser vistos com facilidade.