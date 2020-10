10 professores que mudaram o mundo

Emilia Ferreiro

Emilia Ferreiro (1936) é uma psicóloga e pedagoga argentina, radicada no México. As obras de Emilia apresentam os processos de aprendizado das crianças, colocando em questão os métodos tradicionais de ensino de vários países da América Latina, principalmente o Brasil. Nas últimas décadas, por meio do construtivismo, que defende o papel ativo do aluno no aprendizado, Emilia se tornou uma das maiores referências no ensino brasileiro. Desde os anos 1970, ela atua como professora universitária.