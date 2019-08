Site mapeia os pratos e ingredientes típicos de vários lugares do mundo

Ao se visitar novos lugares e culturas, uma das melhores experiências é provar os pratos da culinária local. E, para ajudar os viajantes curiosos e apaixonados por gastronomia, o Taste Atlas reúne os pratos típicos dos mais diferentes e remotos lugares do planeta. O objetivo do site, segundo seus criadores, é “preservar e promover os gostos e aromas populares e esquecidos de todas as cidades do mundo”.

Para conferir os sabores de cada local, é possível procurar um destino específico no campo de busca ou passear pelo mapa do mundo, conhecendo as iguarias de diferentes países e cidades. Em São Paulo, por exemplo, a comida típica registrada no site é a coxinha. Ao clicar sobre o petisco, uma nova página se abre, com explicações sobre sua receita e história. Logo abaixo, aparecem as melhores indicações de lugares para se comer coxinha de São Paulo. Em Minas Gerais, o queijo canastra e o feijão tropeiro se destacam. Já no Pará, a maniçoba é o prato principal.

Os usuários podem se cadastrar na plataforma para sugerir novos pratos para uma localidade e enviar suas próprias fotos de comidas típicas, clicando em “Submit info or photo”. Também é possível cadastrar restaurantes, bares ou lanchonetes que vendam alguma iguaria apresentada no site. De acordo com as informações disponíveis no Taste Atlas, até hoje já foram registrados 6.920 pratos típicos, 3.552 ingredientes locais e 10.026 restaurantes.

Clique aqui para acessar: Site reúne os pratos típicos de vários lugares do mundo