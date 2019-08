Os 10 vestidos mais caros do mundo

No mercado da alta moda, os preços sempre são exorbitantes. Após grandes eventos ou premiações, as especulações da imprensa se voltam para os valores dos trajes usados pelas famosas, que representam grandes estilistas e marcas, como Chanel, Prada, Gucci, Calvin Klein, entre outras. Em 2013, Charlize Theron surpreendeu ao usar um vestido Dior, avaliado em 100 mil dólares, enquanto Cate Blanchett, em 2007, usou uma peça da marca Armani, toda bordada com cristais Swarovski, de 250 mil dólares. Mas, apesar do alto preço, esses modelos não estão entre os mais dispendiosos da história atual. De roupas icônicas do Oscar e do cinema aos trajes de noiva, a Revista Bula reuniu em uma lista os dez vestidos mais caros do mundo.

10 — Vestido de Noiva Mauro Adami Criado pelo estilista italiano Mauro Adami, esse vestido custa 372.564 dólares, o que atualmente ultrapassa 1,5 milhão de reais. Para a confecção, Adami utilizou 40 metros de seda de alta qualidade e adornou o vestido com fios de platina e flores bordadas à mão. Mauro Adami é um designer famoso, dono da marca Domo Adami. Além de criar onerosos vestidos de noiva, ele também já desenhou roupas para os Rolling Stones.

9 — Vestido de Kate Middleton Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, se casou com o Príncipe William no dia 29 de abril de 2011, um evento assistido em todo o mundo. O vestido de Kate, composto por um espartilho coberto por renda bordada à mão, foi idealizado por Sarah Burton, diretora criativa da marca Alexander MacQueen. O traje, considerado um dos mais icônicos de todos os tempos, custou 388 mil dólares.

8 — Vestido Danasha O vestido Danasha foi apresentado ao público durante a Miami Fashion Week, em 2010. Jad Ghandour, um dos designers mais famosos do Oriente Médio, criou a peça, avaliada em 1,5 milhão de dólares. Aparentemente simples, o segredo do traje está na aplicação de ouro e diamantes da Antuérpia. “Nosso objetivo não era apenas juntar joias, era criar uma obra de arte”, disse o estilista.

7 — Vestido “A Pena do Pavão” Idealizado pela famosa estilista Vera Wang, esse vestido de noiva, nada tradicional, foi apresentado em 2009, na Expo Casamento de Nanjin, na China. A peça foi confeccionada com mais de 3 mil penas, recolhidas de 200 pavões machos. Oito artesãos se uniram para costurar as penas, um processo que levou meses para ser concluído. Ouro e diamantes também foram usados no vestido, avaliado em 1,5 milhão de dólares.

6 — Vestido Christian Dior Em 1997, a atriz Nicole Kidman atravessou o tapete vermelho do Oscar usando um dos vestidos mais caros que já passaram pela premiação. Desenhado pelo estilista John Galliano, para a marca Dior, o vestido custou 2 milhões de dólares. Confeccionada com seda de alta qualidade e bordada à mão, a peça marcou a primeira colaboração de Galliano para a Dior, uma das marcas preferidas dos famosos.

5 — Happy Birthday, Mr. President, vestido de Marilyn Monroe Em 1962, a atriz Marilyn Monroe cantou “Parabéns para Você” para John F. Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos. Para a apresentação, no Madison Square Garden, Marilyn usou um vestido com 2,5 mil cristais bordados à mão, desenhado pelo estilista Jean Louis. Em 2016, a peça foi leiloada por 4,8 milhões de dólares, tornando-se uma das mais caras do mundo.

4 — Vestido icônico de Marilyn Monroe É impossível pensar em Marilyn Monroe sem se lembrar do vestido branco esvoaçante usado em “O Pecado Mora ao Lado” (1955), uma das cenas mais icônicas do cinema. Em 2011, o traje, desenhado pelo estilista William Travilla, foi à leilão, com um valor estimado de 2 milhões de dólares. Mas, para a surpresa geral, foi arrematado por 5,6 milhões, tornando-se o vestido mais caro já vendido em um leilão.

3 — Vestido Yumi Katsura Yumi Katsura é uma das designers mais influentes do Japão e já projetou roupas para vários famosos, incluindo o Papa João Paulo II. Seus projetos são caríssimos, mas a estilista se superou em 2006, com a criação de um vestido de noiva avaliado em 8,5 milhões de dólares. O preço deve-se à quantidade de joias bordadas na peça: mais de 1000 pérolas, diamantes raros e ouro branco.

2 — Vestido de Diamantes O vestido de noiva mais caro do mundo foi criado em 2006, especialmente para o evento Luxury Brands Lifestyle Bridal Show, nos Estados Unidos. A peça, que custa 12 milhões de dólares, foi idealizada pelo designer de noivas Renee Strauss, em parceria com o joalheiro Martin Katz. Confeccionado com uma das melhores sedas, o vestido é enfeitado com 150 quilates de diamantes.