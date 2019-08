40 anos de Alien, O Oitavo Passageiro: assista o filme no NOW

Em 2019, uma das obras-primas do diretor Ridley Scott completa 40 anos: o filme “Alien, O Oitavo Passageiro” (1979). Considerada um clássico, a obra é, ainda hoje, uma das maiores referências para os gêneros de terror e ficção científica. A história começa quando a nave Nostromo está viajando de volta para a Terra e recebe sinais de um planeta desconhecido. Os astronautas resolvem pousar para investigar o local e são atacados por uma criatura alienígena.

Mesmo sem revelar de perto as imperfeições do “monstro”, devido aos efeitos especiais pouco desenvolvidos na época, Ridley Scott conseguiu criar uma história aterrorizante e um dos melhores slogans da história do cinema: “No espaço, ninguém pode ouvir você gritar”. Em comemoração aos 40 anos do lançamento, o Now, serviço de streaming para assinantes da Claro, disponibiliza “Alien, O Oitavo Passageiro” em sua plataforma.

Para quem deseja se aprofundar ainda mais nesse universo, o NOW também possui em seu catálogo os títulos: “Prometheus” (2012) e “Alien Covenant” (2017), “Alien Vs. Predador” (2004) e “O Predador” (2018), com histórias inspiradas no primeiro filme. O NOW pode ser acessado pelo site e aplicativo para dispositivos móveis, com versões para Android e iOS.

Quem tem pacote de TV por assinatura da operadora, também assiste o NOW pelo canal 1 do controle remoto. Os clientes com plano móvel pós-pago contam com o Extraplay, uma franquia de dados exclusiva que permite aproveitar filmes e séries no NOW usando a internet móvel.