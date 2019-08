10 atores infantis que morreram jovens

Sawyer Sweeten

O ator Sawyer Sweeten nasceu em 1995, em Brownwood, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por interpretar Geoffrey Barone nas nove temporadas da série “Everybody Loves Raymond”, exibida entre 1996 e 2005. Seus irmãos, Sullivan e Madylin também faziam parte do elenco. Em 2015, com apenas 19 anos, ele foi encontrado morto em casa. Segundo o empresário do ator, Dino May, Sawyer cometeu suicídio.