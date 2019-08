De Matthew Broderick a Michael Jace: 12 celebridades que mataram pessoas

Sid Vicious

Sid Vicious foi o baixista da banda Sex Pistols, uma das mais consagradas no movimento punk rock dos anos 1970. Em 1978, ele esfaqueou sua namorada, Sandy Spungen, até a morte. Quando questionado, Sid afirmou tê-la encontrado já morta no banheiro do hotel onde estavam hospedados. Mas, depois confessou o crime. Ele morreu de overdose, no ano seguinte, enquanto estava em liberdade condicional.