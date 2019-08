Desafio National Geographic: você conhece no máximo 7 desses 50 lugares

Publicada desde 1888, a revista National Geographic é reconhecida mundialmente pela qualidade de suas fotos, que retratam paisagens da natureza e da vida selvagem. Referência em viagens, a revista elaborou uma lista com 50 lugares imperdíveis ao redor do mundo. Na seleção, existem locais famosos, como Paris, na França; Nova York, nos Estados Unidos; e Hong Kong, a cidade mais visitada do mundo. Mas, a lista também traz lugares pouco explorados, como o Parque Nacional do Serengueti, na Tanzânia; e a província de Angkor, no Camboja. O Brasil aparece representado pela Floresta Amazônica e pelo Rio de Janeiro. De acordo com um levantamento prévio feito pela Bula, pouquíssimas pessoas conheceram mais de sete das 50 atrações citadas. Para descobrir se você é uma exceção, basta contabilizar quantos lugares você já visitou dentre os 50 listados.

1 — Nova York, Estados Unidos

2 — Istambul, Turquia

3 — Barcelona, Espanha

4 — Hong Kong

5 — Rio de Janeiro, Brasil

6 — Paris, França

7 — Jerusalém, Israel

8 — Londres, Inglaterra

9 — Veneza, Itália

10 — São Francisco, Estados Unidos

11 — Parque Nacional do Serengueti, Tanzânia

12 — Montanhas Rochosas, Canadá

13 — Outback, Austrália

14 — Papua Nova Guiné

15 — Amazônia, Brasil

16 — Grand Canyon, Estados Unidos

17 — Galápagos, Equador

18 — Tepuis – Brasil, Guiana e Venezuela

19 — Deserto do Saara, África

20 — Antártida

21 — Ilhas do Pacífico

22 — Ryokans Japoneses, Japão

23 — Boundary Waters, Estados Unidos e Canadá

24 — Ilhas Gregas

25 — Seychelles

26 — Torres del Paine, Chile

27 — Ilhas Virgens Britânicas

28 — Costa Amalfitana, Itália

29 — Kerala, Índia

30 — Havaí, Estados Unidos

31 — Lake District, Grã-Bretanha

32 — Ilha Norte, Nova Zelândia

33 — Vale do Loire, França

34 — Big Sur, Estados Unidos

35 — Províncias Marítimas, Canadá

36 — Vermont, Estados Unidos

37 — Litoral da Noruega

38 —De Danang a Hue, Vietnã

39 —Alpes – França, Itália e Suíça

40 — Toscana, Itália

41 — Taj Mahal, Índia

42 — Mesa Verde, Estados Unidos

43 — Vaticano

44 — Acrópole de Atenas, Grécia

45 — Petra, Jordânia

46 — Machu Picchu, Peru

47 — Grande Muralha, China

48 — Ilha de Páscoa, Chile

49 — Angkor, Camboja

50 — Pirâmides de Gizé, Egito