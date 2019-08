Estudos comprovam que chocolate diminui o risco de depressão e auxilia no emagrecimento

6 — Pode ajudar a emagrecer

De acordo com o neurocientista Will Clower, comer um pequeno quadrado de chocolate antes do almoço ou jantar desencadeia os hormônios da saciedade, diminuindo a quantidade de comida necessária na próxima refeição. Além disso, o chocolate amargo contém gorduras saudáveis, que ajudam a evitar o temido pico de insulina, famoso por levar o açúcar direto para as células que armazenam gordura.