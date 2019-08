As melhores cervejas brasileiras

Os brasileiros estão entre os maiores consumidores de cerveja do mundo, mas, nos últimos anos, as exigências acerca da qualidade da bebida aumentaram. Com o crescimento do mercado de cervejas artesanais, um novo público de apreciadores está surgindo, valorizando produtos diferenciados e produzidos com ingredientes nobres. A partir dos prêmios recebidos na World Beer Cup e na Brussels Beer Challenge 2018, as duas maiores competições de cerveja do mundo, a Revista Bula elencou os dez melhores rótulos nacionais. A World Beer Cup é um evento bienal, promovido pela Brewers Association. Em 2018, 295 juízes de 33 países julgaram mais de oito mil cervejas, contempladas com medalhas de ouro, prata e bronze. As brasileiras Wäls Brut e Tupiniquim Pecan Imperial Stout foram premiadas na categoria ouro. Na Brussels Beer Challeng, 80 especialistas de renome internacional analisaram 1.250 rótulos de diferentes países. Ganharam medalha de ouro três brasileiras: Dama Pilsen, Bierbaum Weizenbock, Baden Baden Red Ale e Es Belgian Dubbel (que ainda não está disponível no mercado). As demais cervejas elencadas foram contempladas nas categorias prata ou bronze.

Tupiniquim Pecan Imperial Stout Produzida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa é uma cerveja preta, do estilo Stout, com o adicional de nozes Pecan. Cremosa e consistente, apresenta um leve amargor, com notas de chocolate, licor de cacau, café e caramelo. Harmoniza perfeitamente com sobremesas à base de chocolate, como petit gateau, fondue e mousse.

Lohn Bier Carvoeira Do estilo Stout, essa cerveja produzida em Lauro Müller, Santa Catarina, representa a combinação perfeita entre lúpulo inglês e grãos brasileiros. Densa e complexa, possui notas de baunilha, cacau, madeira, café e chocolate amargo. Combina com queijos e sobremesas, como sorvete de creme, tiramisù, creme brulée e petit gateau.

Wäls Brut Do estilo Biére Brut, essa é uma cerveja complexa e delicada, elaborada com leveduras de champagne, através do tradicional método champenoise. Sofisticada, possui notas cítricas que remetem ao vinho branco. É produzida em Belo Horizonte, Minas Gerais. Harmoniza bem com ostras, queijos especiais, peixes, lagosta e saladas de folhas.

Leuven Irish Red Ale Produzida em Piracicaba, São Paulo, essa é uma cerveja do estilo Flanders Red Ale. Encorpada e complexa, é elaborada com diferentes maltes importados e lúpulos nobres. Possui sabor marcante e seco, com notas de ervas, caramelo e grãos torrados. Harmoniza bem com churrasco, pratos da culinária mexicana e hambúrguer.

ZOZ nº 3 Duplamente fermentada, a ZOZ nº 3 se destaca pelo equilíbrio entre os sabores frutados, condimentados e alcoólicos. Do estilo Golden Ale, possui notas adocicadas e amadeiradas. É produzida na cidade de Turuçu, no Rio Grande do Sul. Versátil, harmoniza perfeitamente com frutos do mar, vitela, massas com molho pesto e risoto de legumes.

Dama Pilsen Do estilo Premium American Lager, a cerveja Dama Pilsen é refrescante, com cremosidade intensa e leve amargor. Predominam as notas de malte e lúpulo. Harmoniza bem com peixes, saladas, mariscos, pratos da culinária japonesa e queijos brancos, como muçarela de búfala. É produzida na cidade de Piracicaba, São Paulo.

Bierbaum Weizenbock Com alta fermentação e teor alcoólico, essa é uma cerveja elaborada com os melhores maltes. Possui sabor moderado de trigo, amargor delicado e aromas que remetem à ameixa, uva-passa, chocolate e baunilha. Harmoniza com pratos da culinária chinesa, carnes grelhadas, chocolate e queijos. É produzida em Treze Tílias, em Santa Catarina.