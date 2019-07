Especial 50 anos do Homem na Lua: 10 filmes e documentários para ver no NOW

No dia 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Foi nesse momento que ele disse a famosa frase: “Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade”. Para celebrar a data, o serviço de streaming NOW preparou o “Especial 50 Anos do Homem na Lua”, que reúne documentários produzidos por canais de TV por assinatura e filmes renomados sobre missões espaciais, como “O Primeiro Homem” (2018), de Damien Chazelle; e o clássico “Viagem à Lua” (1902), de Georges Méliès. O NOW está disponível para os clientes da Claro e pode ser acessado pelo site e aplicativo para dispositivos móveis. Quem tem pacote de TV por assinatura da operadora, também assiste pelo canal 1 do controle remoto. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para Apple, na App Store. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

A Conquista da Lua (2019), History Channel Dividido em duas partes, o documentário aborda os principais acontecimentos da corrida espacial e da Guerra Fria, desde o lançamento do Sputnik pela União Soviética, em 1957, até a conquista da chegada à Lua pelos norte-americanos em 1969. O primeiro episódio “Mercury”, mostra o surgimento da NASA, enquanto “Gemini e Apollo” apresenta as dificuldades e as vitórias da missão Apollo 11.

O Homem na Lua (2019), Philos TV Premiado em Cannes, este documentário especial traz imagens inéditas da NASA sobre a missão Apollo 11, que levou astronautas à Lua pela primeira vez na história. Em julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam por mais de duas horas na superfície lunar. Por meio da abordagem à missão espacial, o filme explora o lugar do homem no universo.

Pouso na Lua: Os Vídeos Perdidos (2019), History Channel Produzido pelo canal History Channel, reúne fotografias raras, entrevistas e outras gravações jamais vistas pelo público. Os arquivos revelam os medos e as dificuldades enfrentadas pelos astronautas convocados para voar a bordo do foguete Saturn V, há 50 anos. Diferente da maioria das produções, que focam na chegada à Lua, o documentário aborda a estadia da equipe no satélite e sua volta para a Terra.

Sem Fronteiras: Especial Lua (2019), Globo News O canal Globo News realizou uma série especial de cinco episódios, que explora o passado, o presente e o futuro das explorações especiais. A atração percorre a linha do tempo entre a chegada do homem à Lua até a discussão sobre a possibilidade de uma viagem tripulada para Marte: o próximo grande passo almejado pela NASA.

O Primeiro Homem (2018), Damien Chazelle O filme conta a história de Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua. Trabalhando como piloto de testes da Aeronáutica Americana, ele se inscreve para ser um dos pilotos da NASA e consegue uma das vagas. Enquanto passa anos se preparando para a viagem espacial, mudanças ocorrem em sua vida profissional e a perda de uma de suas filhas, Karen, testa seus limites emocionais.

Os Segredos da Lua (2017), Philos TV O canal Philos produziu um especial sobre a Lua, dividido em dois episódios. Em “Sob a Luz do Luar”, aborda como a Lua, até os dias de hoje, provoca curiosidade, fascínio e inspiração na humanidade. Já o episódio “Da Terra à Lua” mostra a relação do homem com o astro, desde a observação de seus ciclos até o desenvolvimento de tecnologias espaciais.

Armageddon (1998), Michael Bay Um asteroide ameaça colidir com a Terra e extinguir todas as formas de vida. Para impedir essa tragédia, a única solução é colocar uma bomba nuclear no interior do asteroide. O escolhido pela NASA para realizar essa missão é Harry, o mais famoso perfurador de petróleo do mundo. Para ajudá-lo, ele monta uma equipe de técnicos nada convencionais, incluindo ex-detentos e apostadores.

Perdidos no Espaço (1998), Stephen Hopkins No ano de 2058, a Terra sofre com os efeitos irreversíveis da poluição. A Força Espacial Global escolhe o professor John Robinson para liderar a missão Júpiter 2, que consiste em levá-lo, juntamente com sua família, para o planeta Alpha Prime. A família Robinson deverá colonizar o local e construir um portal para receber outros terrestres. Mas, a operação é alvo de terroristas, que sabotam a nave.

Os Eleitos: Onde o Futuro Começa (1983), Philip Kaufman Numa adaptação da obra homônima de Tom Wolfe, lançada em 1979, o filme aborda o início da corrida espacial nos Estados Unidos, quando sete astronautas são escolhidos para o treinamento da missão que levará o homem à Lua pela primeira vez. Enquanto lutam contra a burocracia e problemas familiares, eles se esforçam para ganhar a corrida em nome do país.