1 — Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte foi o estado mais violento do Brasil em 2017, além de ter sido um dos que apresentaram maior crescimento na taxa de homicídios. Logo no início do ano, eclodiu a guerra entre as facções PCC e Sindicato do Crime na Prisão Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, e o confronto se estendeu para as ruas. A greve da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar e a má condução das políticas de segurança pública também contribuíram para o agravamento da violência do Estado.