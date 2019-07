Mapa da Infidelidade: as cidades com mais traições no Brasil e no mundo

Com o slogan “A vida é curta. Curta um caso”, o site Ashley Madison, especialista em casos extraconjugais, alcançou a marca de 60 milhões de membros em 2019. De acordo com uma pesquisa realizada com os usuários do site, o principal motivo das traições é o tédio no relacionamento (71%), seguido por vingança (14%) e brigas com o cônjuge (9%). Curiosamente, com mais de 8,9 milhões de inscritos, o Brasil é o maior mercado internacional do Ashley Madison. Conforme um relatório divulgado pela empresa, 138 mil brasileiros se tornam membros da rede social mensalmente. As mulheres são as principais interessadas: para cada 1,91 mulheres ativas, há um homem. No ranking das dez cidades com mais usuários, São Paulo é a líder, com mais de 1,6 milhão de infiéis. Confira o ranking:

1 — São Paulo, Brasil

2 — Nova York, Estados Unidos

3 — Rio de Janeiro, Brasil

4 — Los Angeles, Estados Unidos

5 — Hong Kong, China

6 — Panchiao, Taiwan

7 — Cartagena, Espanha

8 — Brasília, Brasil

9 — Santiago, Chile

10 — Buenos Aires, Argentina

Além disso, ao analisar apenas o Brasil, o site Ashley Madison também divulgou os dez estados com mais traições, de acordo com o número de inscritos:

1 — São Paulo

2 — Rio de Janeiro

3 — Distrito Federal

4 — Santa Catarina

5 — Paraná

6 — Rio Grande do Sul

7 — Mato Grosso do Sul

8 — Espírito Santo

9 — Mato Grosso

10 — Goiás

Por fim, o site também divulgou o ranking das cidades brasileiras com mais infiéis. Para isso, a empresa analisou quantidade de novos assinantes per capita em cada cidade durante os meses de junho e setembro de 2018. Desta vez, Belém, a capital do Pará, ficou em primeiro lugar. De acordo com a diretora de comunicações da Ashley Madison, Isabella Mise, “os dados mostram o que já sabíamos: em toda parte pode existir traição”. Confira o ranking: