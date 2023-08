20 anúncios chocantes que são um retrato do passado

Os anúncios publicitários têm uma longa trajetória que remonta ao século 17, quando começaram a adornar as páginas dos jornais. Contudo, foi com o advento do rádio e, posteriormente, da televisão, que a publicidade se solidificou como uma potente ferramenta de comunicação e marketing. Hoje, no cenário digital da era da internet, as propagandas alcançaram uma amplitude e influência sem precedentes. Diante desse constante fluxo de mudanças e evoluções tecnológicas, o mundo da publicidade teve que se adaptar e se reinventar continuamente.

Porém, é interessante notar que, até pouco tempo atrás, a indústria publicitária, em certos momentos, carecia de limites éticos e morais em suas campanhas. Eram frequentes anúncios com insinuações preconceituosas, referências sexuais explícitas e até mesmo conteúdos que, aos olhos contemporâneos, beiram o escândalo. A Revista Bula, em uma investigação reveladora, compilou 20 campanhas publicitárias que hoje seriam consideradas inaceitáveis. Desde propagandas que flertavam com a erotização infantil até anúncios promovendo cocaína como medicamento, essas campanhas, embora chocantes, são testemunhas valiosas de épocas passadas. Elas ilustram não apenas a evolução da indústria publicitária, mas também refletem as mudanças no pensamento e valores sociais ao longo dos anos.

Uma máquina de lavar era o presente perfeito para o aniversário de casamento

No anúncio, uma mulher apanha do marido após ele descobrir que ela não estava servindo o café correto

No século 19, cocaína era anunciada como remédio para dor de dente

Segundo este anúncio, uma enceradeira elétrica era um direito adquirido da mulher

Este anúncio do Itaú insinuava que mulheres com dinheiro eram mais interessantes

Nesta campanha de uma marca de cigarros, bebês incentivavam suas mães a fumarem

No passado, um carro era atrativo caso uma mulher conseguisse dirigi-lo

Uma propaganda de cigarro totalmente voltada para os médicos

Este anúncio sugeria que o lugar das mulheres é aos pés dos homens

Esta campanha da Benetton insinuava que crianças negras eram “diabinhos”, enquanto as brancas “anjinhos”

Nesta propaganda racista, a cor da pele negra é relacionada à sujeira

Erotização infantil: porque a inocência é mais sexy do que você pensa

Segundo este rótulo, engordar é envelhecer

Esta campanha usou crianças seminuas para vender calças jeans

Não deixe que roubem seu sono, diz esta propaganda de armas

Em 1947, os eletrodomésticos eram vendidos para “melhorar” a vida das mulheres

Neste anúncio, a mulher é um entre três objetos a serem escolhidos pelo homem

Esta propaganda incentivava o consumo de bebida alcóolica para trabalhar

Leite Moça indicado para alimentação infantil